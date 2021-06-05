تكنولوجيا: مبيعات ZTE Axon 30 Ultra 5G تبدأ في مناطق متعددة بسعر يبدأ من 750 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد أصبح هاتف Axon 30 Ultra 5G من ZTE متوفر في عدة دول حول العالم ابتداءً من اليوم الرابع من يونيو. يمكنك العثور عليه في المتجر الرسمي.

ويبدأ السعر من 750 دولار لإصدار 8 جيجابايت + 128 جيجابايت، إذا كنت تريد مساحة أعلى فإن إصدار 12جيجابايت + 256 جيجابايت متاح بسعر 850 دولار.

وهذه قائمة البلدان التي سيتم شحن الهاتف إليها رسميًا:

النمسا، بلجيكا، لاتفيا، بلغاريا، ليتوانيا، كرواتيا، لوكسمبورغ، قبرص، مالطا، جمهورية التشيك، هولندا، الدنمارك، إيطاليا، إستونيا، البرتغال، بولندا، فرنسا، فنلندا، رومانيا، سلوفاكيا، ألمانيا، سلوفينيا، اليونان، المجر، السويد، إسبانيا، أيرلندا، المملكة المتحدة.

الولايات المتحدة وكندا.

سنغافورة، إندونيسيا، منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، الصين، ماليزيا، الفلبين، فيتنام، جمهورية كوريا، منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، الصين، تايلاند، أوكرانيا، اليابان.

المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، جنوب إفريقيا.

وتقول الشركة انها تعمل على توسيع نطاق الإتاحة ليشمل المزيد من البلدان أيضًا.

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