تكنولوجيا: ابل تعتمد على مورد جديد لشاشات mini-LED لدعم أجهزة MacBook 14 و 16

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة ابل لإطلاق أجهزة MacBook 14 وMacBook 16 في النصف الثاني من هذا العام، ومع نقص إمدادات الشركة في شاشات mini-LED تتجه ابل للإعتماد على مورد جديد بهدف إطلاق الأجهزة في الموعد المحدد.

كان تقرير DigiTimes الذي نشر منذ بضعة أسابيع قد أكد على خطط ابل لإطلاق الإصدارات الجديدة من أجهزة MacBook Pro بشاشات mini-LED، إلا أن شركة ابل تواجه نقص في الإمدادات، بشكل خاص مع حاجة الشركة لمخزون أكبر من الشاشات التي تدعم جهاز الآيباد برو للعام 2021 المميز بحجم 12.9 إنش.

وتشير التقارير إلى أن ابل تقدم أجهزة MacBook 14 وMacBook 16 دون شريط اللمس Touch Bar، كما تدعم الأجهزة بموصل MagSafe.

أيضاً أشار تقرير أخر من Bloomberg نشر خلال الشهر الماضي، إلى أن الإصدارات القادمة من أجهزة MacBook تنطلق بمعالج ثماني الأنوية الذي يتميز بكفاءة أعلى في الآداء، أي بترقية عن معالج ابل الحالي M1 الذي يتميز بأربعة من الأنوية.

من جانب أخر يأتي كرت الشاشة بعدد 16 أو 32 من الأنوية، مقارنة بعدد 8 من الأنوية في الإصدار الحالي، على أن ينطلق المعالج الجديد بعنوان Apple M2 أو M1X، ولقد بدأت ابل بالفعل في الإنتاج الضخم لهذا المعالج خلال شهر أبريل الماضي.

أيضاً من المقرر أن تطور ابل مزيد من الإصدارات من رقاقات المعالج لأجهزة Mac Pro المكتبي، وMacBook Air المميز بتصميم نحيف.

المصدر

اعلان





