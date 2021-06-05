تكنولوجيا: ابل تدعم iPad Pro بميزة الشحن اللاسلكي في 2022

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التقارير عن خطط ابل لدعم أجهزة iPad Pro بميزة الشحن اللاسلكي بحلول عام 2022، بينما تقدم iPad mini هذا العام بتصميم جديد.

أكدت أحدث التسريبات التي جاءت عبر مصدر صناعي مطلع على خطط ابل، أن الشركة في طريقها لدعم أجهزة iPad Pro بميزة الشحن اللاسلكي العام المقبل، على أن تدعم الأجهزة نظام MagSafe المغتاطيسي في الإكسسوارات.

كما أكد التقرير على أن ابل في طريقها لإطلاق iPad mini هذا العام بتصميم جديد، حيث تأتي الإطارات بتصميم نحيف في محيط الشاشة، أيضاً يختفي الزر الرئيسي في هذا الإصدار، حيث يعد هذا التغيير الأول في تصميم هذه السلسلة بعد مرور 6 سنوات على التغيير الأخير.

ولقد أشار تقرير سابق إلى أن ابل ستدعم بعض من إصدارات الشركة من أجهزة الآيباد في 2022 بشاشات OLED، حيث تشير التوقعات إلى أن الإصدار الأصغر من أجهزة iPad Pro يأتي في 2022 بشاشة OLED، بينما تستمر ابل في دعم iPad Pro المميز بحجم 12.9 إنش بشاشات mini-LED.

يذكر أن مؤتمر ابل للمطوريين ينطلق يوم الاثنين المقبل، حيث من المتوقع أن تكشف ابل عن أنظمة iOS وiPadOS 15، وإصدارات جديدة من أجهزة MacBook Pro التي تنطلق بتصميم جديد.

المصدر

اعلان





