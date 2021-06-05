شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تعرب عن استعدادها لمناقشة خطط اكتشاف كوكب الزهرة مع روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، استعدادها لمواصلة مناقشة خطط استكشاف كوكب الزهرة مع روسيا، وقالت متحدثة باسم "ناسا" لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "كان لدينا تبادلا ممتازا لوجهات النظر حول تحديد الأهداف المشتركة لمحطة "فينيرا – دي"، الفضائية الأوتوماتيكية التي سترسل إلى كوكب الزهرة".

وقالت المتحدثة باسم وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، "نرحب بالفرص المستقبلية حتى يواصل خبراؤنا مناقشة الخطط"، وأشارت إلى أن "وكالة ناسا عملت خلال السنوات الماضية على تحديد مجالات الاهتمام المشتركة في استكشاف الكواكب، وخاصة كوكب الزهرة".

مدير وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، بيل نيلسون، كان قد وصف روسيا بأنها شريك حيوى للولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق باستكشاف الفضاء، مشيرا إلى أنه يتوقع استمرار هذه "العلاقة الاستثنائية" بين البلدين.

وقال نيلسون في مؤتمر صحفي: "أعتقد أن العلاقة بين روسيا والولايات المتحدة في الفضاء كانت استثنائية منذ الاتحاد السوفييتي... روسيا شريكٌ حيوي لمحطة الفضاء الدولية وأتوقع أن تستمر روسيا في هذا الدور".

وفى سياق أخر أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا"، أنها تخطط لإرسال مهمتين علميتين لكوكب الزهرة بين عامي 2028 و2030 للمرة الأولى منذ عقود، وقالت الوكالة في بيان لها، إنها اختارت مهمتين جديدتين إلى كوكب الزهرة، أقرب كوكب إلى كوكب الأرض.