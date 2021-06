جاك دورسي يدرس إنشاء محفظة بيتكوين

دبي - يزن راشد - Square is considering making a hardware wallet for #bitcoin. If we do it, we would build it entirely in the open, from software to hardware design, and in collaboration with the community. We want to kick off this thinking the right way: by sharing some of our guiding principles. — jack (@jack) June 4, 2021 الرئيس التنفيذي لشركة سكوير Square، جاك دورسي: إن الشركة تبحث في بناء محفظة بيتكوين فعلية من شأنها أن تمنح المستهلكين سيطرة أكبر على العملة المشفرة التي يمتلكونها.

وأصبحت معاملات بيتكوين نشاطًا تجاريًا مزدهرًا لشركة Square، مما يسمح للمستهلكين بإجراء عمليات شراء باستخدام تطبيق Cash وتخزين العملة رقميًا.

وقفزت عائدات العملة المشفرة في الشركة إلى 4.75 مليارات دولار العام الماضي من 516.5 مليون دولار في 2019.

ويقترح دورسي طريقة جديدة للمستخدمين لتخزين عملات بيتكوين بحيث لا تتحكم فيها Square أو أي شركة أخرى.

اقرأ أيضًا: آبل تلمح إلى الانتقال إلى قطاع المدفوعات البديلة

ويمكن أن تسمح المحفظة للمستخدمين بتخزين العملة المشفرة في أداة آمنة والسماح لهم باختيار إنفاقها لاحقًا.

وقال دورسي: تدرس Square إنشاء محفظة فعلية للعملة. وإذا فعلنا ذلك، فإننا نبنيها بالكامل في العلن، من البرامج إلى تصميم الأجهزة، وبالتعاون مع المجتمع.

وأوضح كيف قد يختلف منتج Square، إذا تم بناؤه، عن البدائل المتاحة.

وقال: من المحتمل أن تكون المنصة التي استخدمتها لشراء العملة المشفرة تهتم بأمنك بحسن نية. ولكن اتخاذ قرار بالاحتفاظ بالعملة وأمانها أمر معقد.

ويشير دورسي إلى كيفية عمل بعض المنصات حاليًا. وتتيح لك باي بال PayPal، على سبيل المثال، شراء بيتكوين. ولكنها تتحكم في المفتاح الخاص وتعمل، كما يشرح دورسي، مثل IOU.

ولا تسمح باي بال للعملاء أيضًا بنقل العملة المشفرة إلى محافظ خارج نظام باي بال البيئي.

وقال دورسي: إن Square قد تكون قادرة على تبسيط كيفية احتفاظ الأشخاص بالعملة المشفرة من خلال إنشاء الحجز الذاتي المساعد.

اقرأ أيضًا: Norton 360 يتيح لك تعدين عملة إيثيريوم المشفرة

محفظة بيتكوين:

وأوضح أن الحجز الذاتي المساعد يجعل من السهل على العملاء إنفاق نسبة معينة من الأموال المتاحة من هواتفهم، مع تأمين بقية الأموال بأمان في المحفظة.

وقال دورسي: إن التكامل مع تطبيق Cash واضح. ولكنه جزء فقط من الحل. ولا يجب أن يكون الحل مملوكًا لشركة Square.

اقرأ أيضًا: تحويل العملات بسهولة .. تطبيقات تجعل حياتك أسهل

ويبدو أن الملياردير والمؤسس المشارك لتويتر متفائل للغاية بشأن مستقبل بيتكوين، أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية.

وقال دورسي في مؤتمر Bitcoin 2021: بيتكوين تغير كل شيء. ولا أعتقد أن هناك أي شيء أكثر أهمية في حياتي للعمل عليه.

وبالنسبة إلى دورسي، فإن بيتكوين لديها القدرة على إنشاء بنية تحتية مالية جديدة تكون أكثر شمولاً وداعمة للمجتمعات المحرومة.

وبالنسبة لأولئك الذين يعيشون في بلدان مختلفة حول العالم، يرى دورسي أيضًا أن بيتكوين وسيلة للحماية من انخفاض قيمة العملة وتسريع عمليات تحويل الأموال عبر الخطوط الحدودية.

وبالرغم من أن العديد من منتقدي بيتكوين يطلقون عليها اسم استثمار مضارب ومتقلب ومحفوف بالمخاطر يمكن أن يكون عرضة للاحتيال، إلا أن مجتمعها يرى أن العملة المشفرة هي ذهب رقمي لامركزي وتحوط ضد التضخم.

اقرأ أيضًا: موظفو فيسبوك يتهمون الشركة بالتحيز ضد العرب

ويعتقد دورسي أن بيتكوين قد تصبح العملة الأصلية للإنترنت، والسبب الوحيد الذي جعل Square تتعامل مع بيتكوين هو تحقيق هذه الغاية.

وأضافت شركة الخدمات المالية Square ما يزيد عن 170 مليون دولار من بيتكوين إلى ميزانيتها العمومية في شهر فبراير بعد الاستثمار الأول في العملة المشفرة في شهر أكتوبر.

ولطالما كان دورسي من المدافعين عن عملة بيتكوين عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وباع في شهر مارس، على سبيل المثال، أول تغريدة له على أنها NFT. وقام بتحويل العائدات إلى عملة بيتكوين وتبرع بها إلى صندوق إغاثة كورونا في إفريقيا.

اقرأ أيضًا: إيران تحظر تعدين العملات المشفرة لمدة أربعة أشهر