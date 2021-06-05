فيسبوك تنهي المعاملة الخاصة للسياسيين

دبي - يزن راشد - عدلت شركة فيسبوك الحظر السابق إلى أجل غير مسمى للرئيس السابق دونالد ترامب وحولته إلى تعليق لمدة عامين ينتهي في 7 يناير 2023.

وتعيد بعد ذلك تقييم حظر ترامب لتقييم ما إذا كان الخطر على السلامة العامة قد انحسر.

وإذا تمت إعادة ترامب إلى منصبه وانتهك قواعد فيسبوك مرة أخرى، فإن الشركة تطبق مجموعة صارمة من العقوبات المتصاعدة بسرعة التي قد تؤدي إلى حظر دائم.

اقرأ أيضًا: حظر الاستثمار الأمريكي في شركات المراقبة الصينية

ويرافق التعليق تغيير أوسع في كيفية تعامل فيسبوك مع المنشورات ذات الأهمية الإخبارية التي تنتهك قواعدها وخطاب السياسيين.

وتظل الشبكة الاجتماعية تسمح لبعض المحتويات المخالفة ذات الأهمية الإخبارية أو المهمة للمصلحة العامة بالبقاء. ولكنها تبدأ بنشر الحالات النادرة عند تطبيق الإعفاء الجدير بالنشر.

ومن الآن فصاعدًا، يخضع السياسيون لقواعد المحتوى نفسها التي يخضع لها المستخدمون الآخرون.

ويمثل هذا الأمر انعكاس حاد قد يكون له تداعيات عالمية على كيفية استخدام المسؤولين المنتخبين للشبكة الاجتماعية.

اقرأ أيضًا: موظفو فيسبوك يتهمون الشركة بالتحيز ضد العرب

وكانت سياسة فيسبوك السابقة تحمي المسؤولين المنتخبين في الغالب من مثل هذا الإنفاذ.

وكتبت فيسبوك: عندما نقوم بتقييم المحتوى من حيث الأهمية الإخبارية، فلن نتعامل مع المحتوى الذي ينشره السياسيون بشكل مختلف عن المحتوى الذي ينشره أي شخص آخر.

ونقوم بتطبيق اختبار موازنة النشرة الإخبارية بالطريقة نفسها على كل المحتوى. ونقيس ما إذا كانت قيمة المصلحة العامة للمحتوى تفوق المخاطر المحتملة للضرر من خلال تركه.

اقرأ أيضًا: واتساب تجعل الدردشة مع الشركات أسهل وأسرع

فيسبوك لن تحمي السياسيين:

أكد المسؤولون التنفيذيون في فيسبوك سابقًا أن خطاب السياسيين كان بطبيعته في المصلحة العامة وأن الشركات الخاصة لا ينبغي أن تتدخل إلا في أكثر الظروف استثنائية.

وسمح هذا الموقف لترامب والقادة المنتخبين الآخرين باستخدام المنصة بطرق يُعاقب عليها المستخدمون العاديون بموجب قواعد محتوى فيسبوك.

ومن خلال التغيير الجديد، يمكن للشركة أن تزيد من غضب الحكومات التي بدأت بتهديد شركات التكنولوجيا لفرض رقابة على الخطاب السياسي.

ووصف ترامب حكم فيسبوك بأنه إهانة لأنصاره الذين صوتوا في الانتخابات الرئاسية المزورة. مضيفًا أنه لا ينبغي السماح للشركة بالإفلات من هذه الرقابة والإسكات.

اقرأ أيضًا: كيفية توثيق حساب المجموعات والصفحات على تيليجرام

وأجرت فيسبوك التغييرات استجابةً لطلب من مجلس الرقابة، الذي طلب مراجعة توصياته بشأن توضيح حالة حساب ترامب، إلى جانب تغيير الطريقة التي يعامل بها السياسيين بشكل مختلف عن المستخدمين الآخرين.

وكشفت فيسبوك أيضًا عن المزيد حول نظام الإنذارات للمحتوى الذي ينتهك قواعدها ولكنه لا يتطلب تعليقًا فوريًا.

ويمكن أن يؤدي تلقي عدد كافٍ من المخالفات إلى حظر الحساب بشكل دائم. ولكن فيسبوك لم تفصل كيفية عمل نظام الإنذارات من قبل. وذلك لأنها كانت تخشى أن يؤدي ذلك إلى قيام الأشخاص بالتلاعب بالنظام.

وكشفت فيسبوك عن بعض التفاصيل الرئيسية. بما في ذلك أنه يمكنك تلقي إنذار بشأن الموافقة على محتوى مخالف عبر صفحة تديرها، وأن جميع الإنذارات تنتهي صلاحيتها بعد عام واحد.

اقرأ أيضًا: موظفو فيسبوك يطالبونها بمعالجة الرقابة الفلسطينية