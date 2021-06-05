حظر الاستثمار الأمريكي في شركات المراقبة الصينية

دبي - يزن راشد - وقع الرئيس جو بايدن أمرًا تنفيذيًا بتوسيع حظر عهد ترامب على الأمريكيين الذين يستثمرون في الشركات الصينية ذات العلاقات المزعومة مع الجيش الصيني.

ويزيد الأمر عدد الشركات الصينية المقيدة من 48 إلى 59. كما يعيد كتابة أمر سابق أصدره الرئيس السابق دونالد ترامب ليشمل الشركات التي تنشئ وتنشر تكنولوجيا المراقبة، مثل التكنولوجيا المستخدمة ضد الأقليات المسلمة والمعارضين في هونغ كونغ.

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وتشير هذه الخطوة إلى أن بايدن يخطط لمواصلة بعض السياسات المتعلقة بالصين التي سبق وضعها من قبل إدارة ترامب.

ولا يشمل الأمر DJI أو WeChat أو تيك توك أو الشركة الأم بايت دانس من بين 59 شركة. وذلك بالرغم من المخاوف السابقة بشأن علاقات تلك الشركات بالصين.

ووقع ترامب في العام الماضي أمرًا تنفيذيًا لحظر تطبيقات صينية، مثل: تيك توك و WeChat، من متاجر التطبيقات الأمريكية. ولكن أمر بايدن منفصل عن خطوة ترامب لحظر هذه التطبيقات.

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تقييد الاستثمار الأمريكي:

وفي شهر فبراير، طلبت إدارة بايدن من محكمة استئناف فيدرالية تعليق أي إجراءات قانونية تتعلق بحظر التطبيقات هذه. ولا يزال من غير الواضح كيف يخطط بايدن لمواجهة حظر تيك توك في المستقبل.

وقال مسؤول في البيت الأبيض: نتوقع أن نضيف في الأشهر المقبلة المزيد من الشركات إلى قيود الأمر التنفيذي الجديد.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن هذه الخطوة جزء من التزامات إدارة بايدن التي ترفض تسهيل انتهاكات حقوق الإنسان في الصين.

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واستخدمت الحكومة الصينية لسنوات مجموعة من تقنيات التعرف على الوجه وماسحات الهاتف والذكاء الاصطناعي كجزء من حملة مراقبة شاملة لتمكين قوة الشرطة الصينية.

ويحظر الأمر على الأمريكيين الاستثمار في هذه الشركات الصينية الإضافية بدءًا من 2 أغسطس. ويمتد هذا إلى الأمريكيين الذين يستثمرون في الصناديق التي تستثمر بعد ذلك في الشركات الصينية أيضًا. ويسمح الأمر للمستثمرين الحاليين في هذه الشركات بتصفية ممتلكاتهم خلال فترة عام واحد.

وبموجب هذا الأمر الجديد، ستكون وزارة الخزانة مسؤولة عن قائمة الشركات المحظورة. وكانت إدارة ترامب قد وضعت السلطة في السابق بيد وزارة الدفاع.

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وكانت الحكومة الفيدرالية تضغط من أجل اتخاذ إجراءات أوسع ضد شركات التكنولوجيا والاتصالات الصينية لسنوات.

وصنفت لجنة الاتصالات الفيدرالية في العام الماضي شركات الاتصالات هواوي و ZTE على أنها تهديدات للأمن القومي.

بالإضافة إلى ذلك تُباع تقنية المراقبة أحيانًا كجزء من صفقة شاملة عندما تشتري الدول في الخارج معدات هواوي.

وقدرت لجنة الاتصالات الفيدرالية في شهر سبتمبر الماضي أن تكلفة استبدال المعدات من هذه الشركات تصل إلى 1.8 مليار دولار.

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