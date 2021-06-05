شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك يحدث سياسة الخصوصية فى امريكا لجمع بصمات الوجوه والصوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت TikTok بتحديث سياسة الخصوصية الخاصة بها في الولايات المتحدة لإعلام المستخدمين بأن التطبيق قد يجمع في المستقبل أنواعًا جديدة من المعلومات الحيوية بما في ذلك "بصمات الوجوه وبصمات الصوت". ولكن لم يتمكن TikTok من شرح أنواع البيانات التي تشير إليها هذه المصطلحات ، أو لماذا قد يحتاج التطبيق إلى الوصول إلى هذه المعلومات في المقام الأول حسبما نقل موقع the verege.

تم تحديث سياسة الخصوصية للشركة في الثاني من يونيو ، كما رصدتها TechCrunch. تحدد السياسة الجديدة بشيء من التفصيل الطرق التي يتمتع بها تطبيق TikTok بإذن لتحليل محتوى المستخدمين.

وغالبًا مع سياسات الخصوصية ، هناك الكثير من الخلط هنا بين النتائج التي ربما يكون المستخدمون على ما يرام معها (مثل إضافة تأثيرات الفيديو) والنتائج التي قد يعتقدون أنها أكثر تغلغلًا (مثل استهداف الإعلانات و "التصنيف الديموجرافي".) هناك أيضًا يستخدم الكثير من اللغة الواسعة لتغطية أي تحديثات مستقبلية قد يضيفها TikTok إلى النظام الأساسي.

تُعد سياسة الخصوصية الجديدة أكثر وضوحًا من أن التطبيق يمكنه الآن جمع بيانات المقاييس الحيوية - أي قياس الخصائص المادية ، بما في ذلك "بصمات الوجوه وبصمات الصوت. تنص السياسة على أن TikTok ستسعى للحصول على موافقة من المستخدمين قبل جمع هذه المعلومات ، ولكن فقط عندما يكون ذلك مطلوبًا بموجب القانون.

كما يلاحظ موقع TechCrunch ، هذا لا يعني الكثير في الولايات المتحدة ، بالنظر إلى أن عددًا قليلاً فقط من الولايات (بما في ذلك إلينوي وتكساس وكاليفورنيا) تقدم هذه الأنواع من الحماية القانونية. وبالفعل قد تعتقد TikTok أن الموافقة على شروط الخدمة الخاصة بها تشكل كل الموافقة التي ستحتاجها.

من المحتمل أن تكون التغييرات التي تم إجراؤها على سياسة خصوصية TikTok بمثابة استجابة لدعوى قضائية جماعية وطنية مؤخرًا ضد الشركة ، والتي وافقت فيها على دفع 92 مليون دولار للمطالبين الذين يزعمون وجود مجموعة متنوعة من انتهاكات الخصوصية.

كما أبلغنا عن القضية في فبراير: "كجزء من التسوية وافقت TikTok على تجنب العديد من السلوكيات التي يمكن أن تعرض خصوصية المستخدم للخطر ما لم تكشف على وجه التحديد عن هذه السلوكيات في سياسة الخصوصية الخاصة بها." عندما سُئل عما إذا كانت هذه التغييرات كانت ردًا على الدعوى الجماعية ، رفض TikTok التعليق على السجل.

ردًا على أسئلة مختلفة حول البيانات التي تجمعها الشركة الآن عن المستخدمين ، وكيف تحدد "بصمات الوجوه وبصمات الصوت" ، وما هي البيانات التي قد تجمعها في المستقبل ، وما الذي يمكن أن تفعله بهذه المعلومات ، قال المتحدث: "كما كجزء من التزامنا المستمر بالشفافية ، قمنا مؤخرًا بتحديث سياسة الخصوصية الخاصة بنا لتوفير مزيد من الوضوح بشأن المعلومات التي قد نجمعها ".