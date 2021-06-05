شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة جونو تحلق على بعد 645 ميلاً من أكبر قمر لكوكب المشترى قريبا والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا ملا ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيوفر جونو، الذي انطلق من كيب كانافيرال بولاية فلوريدا في أغسطس 2011 لدراسة كوكب المشتري من المدار، رؤى حول تكوين القمر ودرجة حرارته.
سيطير جونو بالقرب من جانيميد بسرعة 12 ميلًا في الثانية (19 كيلومترًا في الثانية)، مما يعني أنه سينتقل من نقطة ضوء إلى قرص قابل للعرض ثم يعود إلى نقطة ضوئية في حوالي 25 دقيقة.
سيعطي هذا مصور JunoCam الآلى الموجود على متن المركبة وقتًا كافيًا لالتقاط خمس صور على القمر.
قال سكوت بولتون، الباحث الرئيسي في جونو في معهد ساوث ويست للأبحاث في سان أنطونيو بتكساس: "من خلال الطيران بالقرب جدًا، سننقل استكشاف جانيميد إلى القرن الحادي والعشرين".
وأضاف بولتون، "يحمل جونو مجموعة من الأدوات الحساسة القادرة على رؤية جانيميد بطرق لم تكن ممكنة من قبل"
وجدير بالذكر أن مركبة الفضاء الدوارة التي تعمل بالطاقة الشمسية "جونو" وصلت إلى كوكب المشتري في 4 يوليو 2016 ، بعد رحلة استغرقت خمس سنوات.