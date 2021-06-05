شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة جونو تحلق على بعد 645 ميلاً من أكبر قمر لكوكب المشترى قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستطير مركبة الفضاء جونو التابعة لناسا على بعد 645 ميلاً (1038 كيلومترًا) من جانيميد، أكبر قمر لكوكب المشترى يوم الاثنين 7 يونيو، وتبدأ أدوات جونو في جمع البيانات قبل حوالي ثلاث ساعات من الاقتراب الأقرب للمركبة الفضائية.

ووفقا ملا ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيوفر جونو، الذي انطلق من كيب كانافيرال بولاية فلوريدا في أغسطس 2011 لدراسة كوكب المشتري من المدار، رؤى حول تكوين القمر ودرجة حرارته.

وسيكون الحدث السماوي أقرب مركبة فضائية إلى جانيميد منذ جاليليو في مايو 2000، حيث يبلغ قطر جانيميد 3280 ميلاً (5262 كيلومترًا)، وهو أكبر من كوكب عطارد والكوكب القزم بلوتو.

ويعد جانيميد هو أكبر قمر في نظامنا الشمسي والقمر الوحيد الذي له مجال مغناطيسي خاص به، وتوفر أداة ناسا التفاعلية تحديثات في الوقت الفعلي لموقع جونو أثناء اقترابه من القمر الصناعي الطبيعي.

سيطير جونو بالقرب من جانيميد بسرعة 12 ميلًا في الثانية (19 كيلومترًا في الثانية)، مما يعني أنه سينتقل من نقطة ضوء إلى قرص قابل للعرض ثم يعود إلى نقطة ضوئية في حوالي 25 دقيقة.

سيعطي هذا مصور JunoCam الآلى الموجود على متن المركبة وقتًا كافيًا لالتقاط خمس صور على القمر.

قال سكوت بولتون، الباحث الرئيسي في جونو في معهد ساوث ويست للأبحاث في سان أنطونيو بتكساس: "من خلال الطيران بالقرب جدًا، سننقل استكشاف جانيميد إلى القرن الحادي والعشرين".

وأضاف بولتون، "يحمل جونو مجموعة من الأدوات الحساسة القادرة على رؤية جانيميد بطرق لم تكن ممكنة من قبل"

وجدير بالذكر أن مركبة الفضاء الدوارة التي تعمل بالطاقة الشمسية "جونو" وصلت إلى كوكب المشتري في 4 يوليو 2016 ، بعد رحلة استغرقت خمس سنوات.