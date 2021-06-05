بينها بصمات الوجوه والصوت… تيك توك تجمع البيانات الحيوية

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 يونيو 2021 01:09 مساءً - أعلنت تيك توك أنها قد تجمع أنواعًا جديدة من المعلومات الحيوية، بما في ذلك بصمات الوجوه والصوت.

ولم تشرح تيك توك أنواع البيانات التي تشير إليها هذه المصطلحات، أو لماذا قد يحتاج التطبيق للوصول إلى هذه المعلومات في المقام الأول.

وتم تحديث سياسة الخصوصية للشركة في الثاني من يونيو. وتحدد السياسة الجديدة بشيء من التفصيل الطرق التي يتمتع بها تطبيق تيك توك الآن بإذن لتحليل محتوى المستخدمين.

وتنص السياسة على ما يلي: يجوز لنا جمع معلومات حول الصور والصوت التي تشكل جزءًا من محتوى المستخدم، مثل تحديد الكائنات والمشاهد التي تظهر، والوجود والموقع داخل صورة ملامح الوجه والجسم والسمات، وطبيعة الصوت، ونص الكلمات المنطوقة في محتوى المستخدم. وقد نجمع هذه المعلومات لتمكين تأثيرات الفيديو، ولإشراف المحتوى، والتصنيف الديموغرافي، والمحتوى والاقتراحات الإعلانية، وللعمليات الأخرى غير المحددة للهوية.

وهناك الكثير من الخلط بين النتائج التي ربما تكون مقبولة للمستخدمين، مثل إضافة تأثيرات الفيديو، والنتائج التي قد يعتقدون أنها أكثر تغلغلًا، مثل استهداف الإعلانات والتصنيف الديموغرافي.

كما أن هناك الكثير أيضًا من اللغة العامة المستخدمة لتغطية أي تحديثات مستقبلية قد تضيفها تيك توك إلى منصتها.

تيك توك تجمع البيانات الحيوية:

تُعد سياسة الخصوصية الجديدة أكثر وضوحًا بشأن إمكانية جمع التطبيق لبيانات المقاييس الحيوية، بما في ذلك بصمات الوجوه والصوت.

وتنص السياسة على أن تيك توك تسعى للحصول على موافقة من المستخدمين قبل جمع هذه المعلومات. ولكن عندما يكون ذلك مطلوبًا بموجب القانون فقط.

ولا يعني هذا الكثير في الولايات المتحدة. وذلك بالنظر إلى أن عددًا قليلاً فقط من الولايات تقدم هذه الأنواع من الحماية القانونية.

وقد تعتقد تيك توك أن الموافقة على شروط الخدمة الخاصة بها تشكل كل الموافقة التي تحتاجها.

ومن المحتمل أن تكون تغييرات سياسة خصوصية تيك توك بمثابة استجابة للدعوى القضائية الجماعية الحديثة ضد الشركة.

ووافقت الشركة في شهر فبراير على دفع 92 مليون دولار للمطالبين الذين يدعون مجموعة متنوعة من انتهاكات الخصوصية.

وكجزء من التسوية، وافقت تيك توك على تجنب العديد من السلوكيات التي يمكن أن تعرض خصوصية المستخدم للخطر ما لم تكشف على وجه التحديد عن هذه السلوكيات في سياسة الخصوصية.

وقال المتحدث باسم الشركة: كجزء من التزامنا المستمر بالشفافية، قمنا حديثًا بتحديث سياسة الخصوصية لتوفير مزيد من الوضوح بشأن المعلومات التي قد نجمعها.