تكنولوجيا: جوجل تعلن عن سماعة Pixel Buds A-Series اللاسلكية بسعر 99 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة جوجل مؤخراً عن سماعة Pixel Buds A-Series اللاسلكية التي تأتي بمستوى تسعير أقل تكلفة مع تحسينات في الإتصال، وسعر 99 دولار.

تأتي سماعة A-Series بنفس المواصفات التي قدمت في الجيل الثاني من سماعة Pixel Buds، مع تصميم يدعم حساسية اللمس، لتنفيذ المهام عبر اللمس مرة، أو اثنان أو اللمس الثلاثي، أو الضغط المطول لتنشيط المساعد الرقمي، كما تدعم السماعة اللاسلكية الإيماءات.

من جانب أخر لا تدعم السماعة التمرير للتحكم في مستوى الصوتيات، لذا سيكون على المستخدم التحكم عبر الأوامر الصوتية لمساعد جوجل، كما تركز جوجل على ميزة الصوتيات التكيفية التي يتم ضبطها وفقاً للبيئة المحيطة بالمستخدم.

أيضاً تأتي سماعة Pixel Buds A-Series مع Bass Boost لتعزيز الصوتيات في النغمات المنخفضة، كما تتضمن السماعة محرك مكبر ديناميكي مخصص بحجم 12مم، مع اثنان من الميكروفونات، أيضاً تتميز السماعة بنظام تثبيت ثلاثي للأذن.

كما يتميز تصميم السماعة بقوس من المطاط الناعم بإنحناء يتوافق مع أذن المستخدم، وتدعم السماعة معايير IPX4، وتتوقف تلقائياً عند سحب السماعة من الأذن وذلك بفضل مستشعرات القرب من الأشعة تحت الحمراء.

وتستمر سماعة Pixel Buds A-Series بعمر شحن يصل إلى 5 ساعات، أو 24 ساعة مع حافظة الشحن التي تدعم الشحن عبر منفذ USB-C فقط، ومن المقرر أن تتوفر السماعة في 17 من يونيو بسعر 99 دولار.

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