شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل قرار فيس بوك تعليق حساب ترامب لمدة عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مدد Facebook حظر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى أجل غير مسمى إلى تعليق لمدة عامين سينتهي في 7 يناير 2023. ثم سيعيد تقييم حظر ترامب "لتقييم ما إذا كان الخطر على السلامة العامة قد انحسر"، هكذا قال نائب رئيس الشؤون العالمية في Facebook نيك كليج حسبما نقل موقع the verege.

وقال إذا تمت إعادة ترامب إلى منصبه وانتهك قواعد Facebook مرة أخرى، فستطبق الشركة "مجموعة صارمة من العقوبات المتصاعدة بسرعة" والتي قد تؤدي إلى حظر دائم.

يرافق التعليق تغيير أوسع في كيفية تعامل Facebook مع المنشورات "ذات الأهمية الإخبارية" التي تنتهك قواعدها وخطاب السياسيين. ستظل الشبكة الاجتماعية تسمح لبعض المحتويات المخالفة "ذات الأهمية الإخبارية أو المهمة للمصلحة العامة" بالبقاء على الإنترنت. ولكن كما ذكر موقع The Verge فإنها ستبدأ في نشر "الحالات النادرة" عند تطبيق الإعفاء الجدير بالنشر. ومن الآن فصاعدًا سيخضع السياسيون لقواعد المحتوى نفسها التي يخضع لها المستخدمون الآخرون ، وهو انعكاس حاد عن سياسة Facebook السابقة التي كانت تحمي المسؤولين المنتخبين في الغالب من مثل هذا الإنفاذ.

كتب كليج من Facebook في منشور مدونة: "عندما نقوم بتقييم المحتوى من حيث الأهمية الإخبارية ، فلن نتعامل مع المحتوى الذي ينشره السياسيون بشكل مختلف عن المحتوى الذي ينشره أي شخص آخر". "بدلاً من ذلك سنقوم ببساطة بتطبيق اختبار موازنة النشرة الإخبارية بنفس الطريقة على كل المحتوى ، وقياس ما إذا كانت قيمة المصلحة العامة للمحتوى تفوق المخاطر المحتملة للضرر من خلال تركها".

أكد المسؤولون التنفيذيون في Facebook سابقًا أن خطاب السياسيين كان بطبيعته في المصلحة العامة وأن الشركات الخاصة لا ينبغي أن تتدخل إلا في أكثر الظروف استثنائية. سمح هذا الموقف لترامب والقادة المنتخبين الآخرين باستخدام المنصة بطرق يُعاقب عليها المستخدمون العاديون بموجب قواعد محتوى Facebook.

ومن خلال انفتاح السياسيين على اعتدال أكثر قسوة في المستقبل ، يمكن للشركة أن تزيد من غضب الحكومات التي بدأت بالفعل في تهديد شركات التكنولوجيا لفرض رقابة على الخطاب السياسي.

ونقلت صحيفة The Verge بيان ، وصف ترامب خلاله حكم فيسبوك بأنه "إهانة" لأنصاره الذين صوتوا في الانتخابات الرئاسية "المزورة" ، مضيفًا أنه "لا ينبغي السماح للشركة بالإفلات من هذه الرقابة والإسكات".

أجرى Facebook التغييرات استجابةً لطلب من مجلس الرقابة - مجموعة من خبراء حقوق الإنسان تم تمويلها لإصدار أحكام بشأن قرارات المحتوى المثيرة للجدل. طلب مجلس الإدارة من Facebook مراجعة توصياته بشأن توضيح حالة حساب ترامب ، إلى جانب تغيير الطريقة التي يعامل بها السياسيين بشكل مختلف عن المستخدمين الآخرين.