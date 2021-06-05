تكنولوجيا: أول التفاصيل حول الجيل القادم من رقاقات معالج كوالكوم المميزة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن أول التفاصيل حول مواصفات الإصدار القادم من رقاقات كوالكوم المميزة، والذي يأتي بعد إصدار الشركة الحالي Snapdragon 888.

بدأت شركة كوالكوم في العمل على تطوير الجيل الجديد من رقاقات المعالج المميزة، ولقد أكدت التسريبات التي جاءت عبر Evan Blass على أن الرقاقة القادمة تتميز بدقة تصنيع 4 نانومتر.

أيضاً تعرف الرقاقة الجديدة في شركة كوالكوم برقم SM8450 أو رمز “Waipio”، وهي أول رقاقة تنطلق من كوالكوم بعملية تصنيع 4 نانومتر، كما أن المعالج يضم شريحة مودم Qualcomm X65 5G التي تقدم سرعة تحميل تصل إلى 10 جيجابت في الثانية، وهي ترقية مقارنة بالإصدار السابق X60 5G في معالج Snapdragon 888 الذي قدم سرعة 7.5 جيجابت في الثانية.

كما يرتكز الإصدار الجديد من معالجات كوالكوم على معمارية الشركة الجديدة ARMv9، ويضم أنوية Kryo 780، أيضاً تأتي الرقاقة بترقية في كرت الشاشة من Adreno 660 إلى Adreno 730 التي لم يعلن عنها بشكل رسمي حتى الآن.

وفي الكاميرة يضم المعالج Spectra 680 ISP، ولدعم تقنية البلوتوث 5.2 يأتي المعالج بشريحة FastConnect 6900، كما يدعم تقنية Wi-Fi 6E، وأيضاً Adreno 665 لمعالجة الفيديو، وAdreno 1195 للشاشة.

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