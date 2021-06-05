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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطوير مختبر عائم بطول 328 قدما يمكن أن ينقلب على جانبه فى المياه والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية ستحافظ المقصورات الموجودة على متن السفينة التى تمتلئ بالماء على ثبات الهيكل المغزلى ومنعه من الظهور خارج المحيط أو السقوط، حتى فى الأحوال الجوية السيئة.
المختبر العائم خلال نقله
لم يبدأ بعد بناء Polar Pod، الذي ستموله الحكومة الفرنسية، لكن إتيان يأمل أن يبحر في أواخر عام 2023 أو 2024، وكان إيتيان، البالغ من العمر 74 عامًا، أول رجل يصل إلى القطب الشمالي وحده في عام 1986.
وسيسمح Polar Pod بالحصول على البيانات والملاحظات طويلة المدى التي سيتم نقلها إلى الباحثين وعلماء المحيطات وعلماء المناخ وعلماء.
المختبر العائم رأسيا
كما أن هذه المنصة، التي يبلغ ارتفاعها 100 متر ووزنها 1000 طن، مصممة للتعامل مع أكبر الأمواج في العالم، وعلى الرغم من مظهرها الثقيل فإن Polar Pod هي في الواقع أكثر استقرارًا وراحة من السفن التقليدية.
ولم يكشف إتيان عن التكلفة المتوقعة للمشروع، لكنه كشف عن مشاركة 43 مؤسسة علمية من 12 دولة. وسيكون طاقم من ثمانية أشخاص على متن Polar Pod، من بينهم بحاران للإبحار في الجبال الجليدية، وثلاثة باحثين وطباخ، ولكن سيتم تناوب الموظفين باستمرار.