شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية توصيل قلم أبل بجهاز iPad والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد قلم أبل Apple Pencil أحد أفضل الأقلام التي يمكنك الحصول عليها لجهاز iPad، بغض النظر عن الإصدار الذي تستخدمه، فإن هذا القلم سهل التخزين والاستخدام، ومع ذلك، نظرًا لأنه لاسلكى بالكامل، فلن يكون واضحا ما ستحتاج إلى القيام به لتوصيل Apple Pencil بجهاز iPad، هنا نقدم لك الخطوات ببساطة وفقا لما ذكره موقع "business insider".

كل ما عليك فعله لتوصيل قلم أبل بجهاز iPad هو شحن Apple Pencil مع جهاز iPad.

إذا كان لديك Apple Pencil من الجيل الأول، فقم بفك الغطاء الموجود على الجزء الخلفي من Pencil وقم بتوصيله بمنفذ شحن iPad.

افتح جهاز iPad، واضغط على زر "إقران" الذي يظهر.

إذا كان لديك قلم أبل Apple Pencil من الجيل الثاني، فقم بإمساك القلم بالموصل المغناطيسي الموجود على جانب جهاز iPad.

إذا سألك ما إذا كنت تريد إقرانه، فاضغط فوق إقران.

سيظل قلم أبل الخاص بك مقترنًا حتى تقوم بإعادة تشغيل iPad أو تشغيل وضع الطائرة أو توصيله بجهاز iPad آخر.