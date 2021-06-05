شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 معلومات مهمة لا تعرفها عن عملة البيتكوين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد عملة البيتكوين هي العملة المشفرة الأشهر على الإطلاق، والتي اتجهت شركات عالمية كبرى لتبنيها وأبرزها شركة تسلا للسيارات الكهربائية، ولكن هذه العملة مازالت غير متعارف عليها بين شريحة عريضة من الناس، خاصة مع حظر العملات المشفرة داخل السوق المصرى، ما زاد من فكرة غموضها وعدم الاهتمام بالتعرف عليها.

• تم إطلاق البيتكوين في عام 2009، وهى أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية.

• على عكس العملات الورقية، يتم إنشاء Bitcoin وتوزيعه وتداوله وتخزينه باستخدام نظام لامركزي معروف باسم سلسلة الكتل blockchain.

• كان تاريخ البيتكوين كمخزن للقيمة مضطربًا؛ ارتفعت العملة المشفرة إلى ما يقرب من 20000 دولار لكل عملة في عام 2017، ولكن بعد فترة زمنية قصيرة، تم تداولها بأقل من نصف ذلك.

• باعتبارها أول عملة افتراضية تحقق نجاحًا وشعبية واسعة النطاق، ألهمت عملة البيتكوين مجموعة من العملات المشفرة الأخرى في أعقابها مثل إيثريوم ولايتكوين.