شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تلعب رسائل WhatsApp الصوتية المزعجة بشكل أسرع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق "واتساب" مؤخرًا ميزة جديدة تتعلق بتسريع وتبطيء الصوت للوسائل الصوتية، ضمن سلسلة من المميزات والتحديثات التي يقوم بها خلال الفترة الأخيرة.

والتحديث الجديد يمكّن المستخدم من التحكم في سرعة تشغيل الرسائل الصوتية التي ترسل في المراسلات الخاصة وغالباً ما يحتاج التطبيق للتحديث للحصول على الميزة الجديدة.

ووفقا لموقع thenextweb يحتوى التطبيق حاليًا على خيار التشغيل السريع، والذي يتيح لك الاستماع إلى رسالة بسرعة 1.5x أو 2x، دون تغيير درجة صوت المرسل.

ولكيفية استخدام الميزة الجديدة:

1- اضغط على تشغيل فى الرسالة الصوتية التي تريد تسريعها.

2- عند بدء تشغيل الرسالة انقر فوق أيقونة 1x لزيادة السرعة إلى 1.5x أو 2x.