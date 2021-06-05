تكنولوجيا: الاتحاد الأوروبى يكشف عن خططه لاعتماد محفظة هوية رقمية للدول الأعضاء

القاهرة - سامية سيد - كشف الاتحاد الأوروبى عن خطط لمحفظة هوية رقمية يمكن للأشخاص فى الكتلة استخدامها للوصول إلى الخدمات عبر الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة.

وقالت المفوضية الأوروبية، إن المواطنين سيكونون قادرين على استخدام المحافظ لإثبات هويتهم ومشاركة المستندات الإلكترونية "بنقرة زر واحدة على هواتفهم" وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.

وقالت مارجريت فيستاجر، نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية للشؤون الرقمية: "ستمكننا الهوية الرقمية الأوروبية من القيام بذلك في أي دولة عضو كما نفعل في المنزل دون أي تكلفة إضافية وعقبات أقل".

بموجب المقترحات، ستقدم الدول الأعضاء في الكتلة البالغ عددها 27 دولة للمواطنين والشركات محافظًا رقمية يمكنها ربط هوياتهم الرقمية الوطنية بالوثائق بما في ذلك رخص القيادة والدبلومات والحسابات المصرفية، ويمكنهم بعد ذلك استخدام المحافظ لتأجير السيارات أو التسجيل في الكليات أو فتح حسابات بنكية في دول أعضاء أخرى، وستُطلب أيضًا من الأنظمة الأساسية عبر الإنترنت مثل Google و Facebook قبول المحافظ للوصول إلى خدماتها.

وقال فيستاجر خلال إحاطة إعلامية افتراضية: "لهذا السبب ، يمكنك تحديد مقدار البيانات التي تريد مشاركتها - ما يكفي فقط لتعريف نفسك".

ويقول الاتحاد الأوروبي، إن المحافظ ستكون متاحة لأي مواطن ومقيم في الكتلة ، لكنها لن تكون إلزامية، وسوف توفر 9.6 مليار يورو (11.7 مليار دولار) من العائدات الإضافية للكتلة، وتوفر ما يصل إلى 27000 وظيفة جديدة على مدى خمس سنوات.

وتأمل المفوضية في التوصل إلى اتفاق مع الدول الأعضاء بشأن المقترحات بحلول سبتمبر 2022 قبل البدء في المشاريع التجريبية. رغم المخاوف بشأن المخاطر الأمنية المحتملة.