3 ميزات خارقة من واتسآب قريباً

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة "فيس بوك"، عن 3 ميزات جديدة سيتم إضافتها لتطبيق التراسل الفوري في الأيام المقبلة.

يشار إلى أن زوكربيرج كان قد تعهد بتغييرات جذرية في تطبيق المحادثة الأشهر في العالم ”واتساب“.

وقال زوكربيرج، رفقة الرئيس التنفيذي لواتساب ويل كاثكارت في مقابلة مع بوابة WABetaInfo، إن الميزة الأولى ستدعم مزامنة أجهزة متعددة، حيث يمكن استخدام حساب واحد على أربعة أجهزة في وقت واحد.

ووفقاً لزوكربيرج، فسيكون تطبيق التراسل متاحًا على الكمبيوتر حتى في حالة إيقاف تشغيل الهاتف الذكي، وذلك بعدما كانت هذه المهمة صعبة من الناحية الفنية، مشيراً إلى أن فريق المراسلة نجح في حلها.

كما سيتم إضافة وضع الاختفاء، الذي سيؤدي إلى حذف الرسائل تلقائيًا بعد 7 أيام، بالإضافة إلى ميزة ”العرض مرة واحدة“، والتي تمنح المستلم الفرصة لعرض صورة أو مقطع فيديو مرة واحدة ثم تختفي بعد ذلك.

وبحسب وسائل إعلامية، فإنه من المتوقع أن تظهر الميزات الجديدة في النسخة التجريبية خلال شهرين، وستصبح متاحة لجميع المستخدمين بحلول نهاية العام.