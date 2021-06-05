شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب يشكو مستخدمو Disney Plus من Siri Remote والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشكو بعض المستخدمون من أن تطبيقات Disney Plus و HBO Max Apple TV لا تدعم بشكل صحيح جهاز Siri Remote الجديد والممتاز، وفقا لما نقله موقع the verege.

ولم يتم تحديث Disney Plus بعد للاستفادة من ميزة عجلة التمرير بجهاز التحكم ، والتي تعمل على تطبيقات Netflix و Apple TV Plus المنافسة. يحتوي تطبيق HBO Max على المزيد من المشكلات وفقًا لتقارير Screen Times ، ويفتقر إلى الدعم للعديد من ميزات جهاز التحكم عن بُعد والأوامر الصوتية.

وقال the verege أنه قام بتجريب تطبيق HBO Max ، وجدد أنه لا يبدو أنه يدعم لوحة التحكم عن بُعد الجديدة علي حد قوله . وبدلاً من ذلك يمكن فقط استخدام دائرة لوحة اللمس بجهاز التحكم عن بُعد ، والتي تُعد من الناحية الفنية عنصرًا في جهاز التحكم عن بُعد الذي من المفترض أن تكون قادرًا على تعطيله. يبدو أن سبب هذه المشكلات هو التحديث الأخير للتطبيق ، والذي استبدل واجهة مستخدم تشغيل tvOS القياسية بإصدار HBO (ويبدو أنه أقل قدرة بكثير).

يظهر فقط أن صاحب النظام الأساسي يمكنه إنشاء مجموعة قوية من الأجهزة والبرامج لدعم تطبيقات وخدمات الجهات الخارجية ، لكن هذا لا يعني أي شيء ما لم تضيف هذه التطبيقات والخدمات فعليًا الدعم.

واشار تقرير الي التواصل مع كل من Disney Plus و HBO Max لمعرفة ما إذا كانوا على دراية بالمشكلات ، ولمعرفة متى يتوقع المستخدمون إصلاحًا.