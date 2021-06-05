شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ايه الفرق بين بيتكوين وبيتكوين كاش فى المعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرف الكثيرون عملة البيتكوين Bitcoin ولكن لا يوجد غير القليل ممن يعرفون عملة البيتكوين كاش Bitcoin Cash ، والتي ظهرت لحل مشكلة تأخر معاملات البيتكوين، وهنا نقدم لك الكثير من التفاصيل حول هذه العملات المشفرة وأبرز الاختلافات بينهما، وفقا لما ذكره موقع "investopedia".





بيتكوين

تعد عملة البيتكوين Bitcoin هي أول عملة مشفرة وأكثرها قيمة بين غيرها، وهى عملات رقمية يتم التعامل بها بشكل لامركزى، وتكمن مشكلة العملة الأساسية في تقنية blockchain بشكبتها، حيث إنها بطيئة، لا سيما بالمقارنة مع البنوك التي تتعامل مع معاملات بطاقات الائتمان.

تعالج شركة بطاقات الائتمان على سبيل المثال ما يقرب من 150 مليون معاملة يوميًا، بمتوسط 1700 معاملة تقريبًا في الثانية، و قدرة الشركة في الواقع تفوق ذلك بكثير، في 65000 رسالة معاملة في الثانية، ولكن شبكة بيتكوين تعالج 7 فقط في الثانية.

كما أن بيتكوين محدودة بسبب وقت معالجة المعاملات، وهي مشكلة تسببت في حدوث انقسامات، وتم الاتجاه لبيتكوين كاش.



بيتكوين كاش بيتكوين كاش بدأت Bitcoin Cash من جانب مطوري البيتكوين المهتمين بنفس القدر بمستقبل العملة المشفرة وقدرتها على التوسع بشكل فعال، ومع ذلك، كان لدى هؤلاء الأفراد تحفظاتهم بشأن اعتماد تقنية منفصلة.

وفي أغسطس 2017، بدأ بعض عمال المناجم والمطورين ما يُعرف باسم الهارد فورك، مما أدى إلى إنشاء عملة جديدة بشكل فعال: بيتكوين كاش.

تمتلك blockchain والمواصفات الخاصة بها تمييز مهم جدًا عن Bitcoin، حيث نفذت غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية حجم كتلة أكبر يبلغ 8 ميجابايت لتسريع عملية التحقق، مع مستوى قابل للتعديل لضمان بقاء السلسلة وسرعة التحقق من المعاملات، بغض النظر عن عدد عمال المناجم الذين يدعمونها.

وفي عام 2018، تمت زيادة الحد الأقصى لحجم الكتلة لـ BCH بمقدار 4x إلى 32 ميجا بايت، لكن أحجام الكتلة الفعلية على Bitcoin cash ظلت جزءًا صغيرًا فقط من حد 32 ميجا بايت.

وبالتالي، فإن Bitcoin Cash قادرة على معالجة المعاملات بسرعة أكبر من شبكة Bitcoin، مما يعني أن أوقات الانتظار أقصر وأن رسوم معالجة المعاملات تميل إلى أن تكون أقل.

يمكن لشبكة Bitcoin Cash معالجة العديد من المعاملات في الثانية أكثر مما تستطيع شبكة Bitcoin التعامل معه، ولكن مع وقت التحقق من المعاملات الأسرع يأتي أيضًا سلبيات، فتتمثل إحدى المشكلات المحتملة مع حجم الكتلة الأكبر المرتبط بـ BCH في إمكانية اختراق الأمان.

استمر الجدل حول قابلية التوسع ومعالجة المعاملات والكتل إلى ما بعد الانقسام مما أدى إلى Bitcoin Cash، ففي نوفمبر من عام 2018، على سبيل المثال، واجهت شبكة Bitcoin Cash انقسامها الثابت، مما أدى إلى إنشاء اشتقاق آخر من Bitcoin يسمى Bitcoin SV.

كما تم إنشاء Bitcoin SV في محاولة للبقاء وفية للرؤية الأصلية لعملة البيتكوين التي وصفها ساتوشي ناكاموتو في المستند التعريفي التمهيدي لعملة البيتكوين مع إجراء تعديلات لتسهيل قابلية التوسع وسرعة المعاملات بشكل أسرع.