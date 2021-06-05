شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة يفتحان تحقيقات لمكافحة احتكار فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتحت المفوضية الأوروبية والمنظمون في المملكة المتحدة تحقيقات لمكافحة الاحتكار في Facebook بسبب مخاوف من أن خدمة Marketplace تشوه المنافسة بشكل غير عادل على الإعلانات المبوبة. كلاهما مهتم بما إذا كان Facebook قد استخدم بيانات الإعلان بشكل غير عادل للتنافس في سوق الإعلانات المبوبة ، ويتعاونان كجزء من التحقيق وفقا لما نقله موقع the verege.

وقالت مارجريت فيستاجر ، رئيسة المنافسة في المفوضية الأوروبية ، في بيان: "يجمع فيسبوك مجموعة كبيرة من البيانات حول أنشطة مستخدمي شبكته الاجتماعية وخارجها ، مما يمكّنه من استهداف مجموعات محددة من العملاء". "سننظر بالتفصيل في ما إذا كانت هذه البيانات تمنح Facebook ميزة تنافسية لا داعي لها على وجه الخصوص في قطاع الإعلانات المبوبة عبر الإنترنت ، حيث يشتري الأشخاص السلع ويبيعونها كل يوم ، وحيث يتنافس Facebook أيضًا مع الشركات التي يجمع منها البيانات."

تقول اللجنة إن تحقيقًا أوليًا أثار مخاوف من أن Facebook ربما يستخدم بيانات من خدمات الإعلانات المبوبة المنافسة التي تعلن على منصتها للتنافس معها. ستجري الآن المفوضية وهيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة (CMA) تحقيقات رسمية متعمقة لتقييم هذه المخاوف.

بالإضافة إلى المخاوف بشأن Facebook Marketplace والإعلانات المبوبة ، تحقق CMA في المملكة المتحدة أيضًا في خدمة المواعدة على Facebook على أسس مماثلة.

في بيان قال متحدث باسم Facebook إنه يعتقد أن المزاعم "لا أساس لها" ، مضيفًا أن كلاً من Facebook Marketplace و Facebook Dating جزء من أسواق "شديدة التنافس".

"نعمل دائمًا على تطوير خدمات جديدة وأفضل لتلبية الطلب المتزايد من الأشخاص الذين يستخدمون Facebook. يوفر السوق والتعارف للناس المزيد من الخيارات ويعمل كلا المنتجين في بيئة تنافسية للغاية مع العديد من الشركات القائمة ". "سنواصل التعاون الكامل مع التحقيقات لإثبات أنها بلا أساس".

وفقا لتقرير the verege تقوم المفوضية الأوروبية بفحص Facebook Marketplace لسنوات. وتشير رويترز إلى أن المسؤولين الأوروبيين أرسلوا استبيانات حول الخدمة في عام 2019 ، فقط لفيسبوك لمقاومة التحقيق في العام التالي ، بحجة أن حجم طلب وثيقة الاتحاد الأوروبي يعني أنه سيتعين عليه تسليم معلومات غير ذات صلة ، لكنها حساسة للغاية.

تم إطلاق خدمة Marketplace على Facebook في عام 2016 ، وهي تتيح للأشخاص شراء وبيع العناصر من السكان المحليين.

ووفقا لرويترز يستخدمه الآن 800 مليون مستخدم على Facebook في 70 دولة. وبحسب ما ورد اشتكى المنافسون من أن Facebook يمنح نفسه ميزة غير عادلة من خلال قدرته على الإعلان عن Marketplace مجانًا لمستخدميه البالغ عددهم ملياري مستخدم.

كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التحقيق الرسمي مع فيسبوك من قبل الاتحاد الأوروبي ، حسبما أشارت فايننشال تايمز سابقًا ، مع انضمام القضية إلى تحقيقات مماثلة مناهضة للمنافسة نقل Apple و Google و Amazon و Microsoft. في وقت سابق من هذا العام ، اتهم الاتحاد الأوروبي شركة Apple رسميًا بانتهاك قواعد مكافحة الاحتكار بسياسات متجر التطبيقات الخاصة بها ، وفي نوفمبر الماضي قالت المفوضية إن أمازون تسيء استخدام البيانات التي تجمعها من بائعي الأسواق الخارجية.