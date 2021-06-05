شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: مايكروسوفت قد تستخدم منصة معالجات إنتل من الجيل 12 بنسخة ويندوز الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رجح تقرير أن تستخدم Microsoft منصة معالجات Intel من الجيل الثاني عشر ، والمعروفة أيضًا باسم Alder Lake ، لإطلاق نسختها التالية من Windows. في حين كان من المتوقع سابقًا وصول Alder Lake من الجيل الثاني عشر في نوفمبر على أجهزة الكمبيوتر المكتبية ، قد تقوم Intel بتحريك إطلاق Alder Lake لسطح المكتب إلى أكتوبر ، وفقًا لأحدث الشائعات ، ليتزامن مع ظهور الإصدار التالي من نظام تشغيل Microsoft Windows وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

ونقلت Moore’s Law، التي تمتلك قناة على YouTube تحمل الاسم نفسه ، في تغريدة: "يأتي إصدار Windows التالي مع ترقيات جدولة ضخمة ، ويبدو أنه سيصدر قريبًا من إطلاق Alder Lake K". "ليس من قبيل الصدفة ولكن ستكشف Microsoft النقاب عن" Windows 11 أو أيًا كان ما يسمونه في 24 يونيو.

قامت إنتل بمعاينة Alder Lake في وقت سابق من هذا العام في CES ، مشيرة إلى أن السيليكون الجديد سيأتي بتصميم هجين. على عكس معالجات سطح المكتب السابقة ، ستستخدم Alder Lake مزيجًا غير متجانس من النوى ، يجمع بين النوى عالية الكفاءة والأداء العالي. إذا كان توقيت الإطلاق الجديد دقيقًا ، فمن المحتمل أن تعمل Microsoft و Intel معًا بشكل وثيق وفقًا لـ Hot Hardware ، لتحسين الإصدار الجديد من Windows لمنصة الجيل الثاني عشر.

وتشير التسريبات المبكرة إلى أن Alder Lake سيقدم تحسينًا بنسبة 20 ٪ في الأداء مقارنة بالتصميمات السابقة على الأداء الأحادي. يرتفع رفع الأداء بنسبة 100٪ للأداء متعدد مؤشرات الترابط.

بالإضافة إلى البنية الهجينة الجديدة ، ستدعم Alder Lake أيضًا ذاكرة DDR5 و PCIe 5.0.

فيما يتعلق بالإصدار التالي من Windows ، أرسلت Microsoft إعلانًا تشويقيًا بأنها ستكشف عن إصدارها الجديد في 24 يونيو. لم يحدد عملاق البرمجيات ومقره ريدموند ، واشنطن ، ما إذا كان الإصدار سيكون استمرارًا لنظام التشغيل Windows 10 أو ما إذا كان سوف يتحول إلى نظام ترقيم جديد ويطلق عليه Windows 11 - أو ربما شيئًا آخر تمامًا.

على الرغم من أن Microsoft ستعلن ومعاينة ما سيأتي مع هذا الإصدار القادم من Windows ، فقد لا يكون نظام التشغيل متاحًا تجاريًا حتى الخريف ، لذا فإن التوقيت يتماشى جيدًا مع إطلاق Alder Lake الذي يُشاع في وقت أبكر مما كان متوقعًا.

ويتوقع البعض أن هذا التكرار الجديد لنظام التشغيل Windows سيجلب الإصلاح البصري Sun Valley الذي طال انتظاره إلى النظام الأساسي ، وإذا كانت دقيقة ، فإن Alder Lake ستكون من بين أول مجموعة من المعالجات الجديدة التي تستفيد من جميع التغييرات القادمة على نظام تشغيل Microsoft .