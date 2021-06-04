شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الوكالة الروسية: مقاعد الفضاء السياحية بمركبتنا أرخص مما لدى ماسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيكون سعر مقعد سياحي واحد في مركبة "سويوز" الفضائية الروسية المأهولة أرخص مما هو عليه في مركبتي " دراجون" و"ستارلاينر" الأمريكيتين، حيث أعلن ذلك مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روجوزين، في حديث أدلى به 3 يونيو على هامش منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، قال:" فيما يتعلق بسعر مقعد سياحي في مركبة "ستارلاينر" فإنه يتراوح بين 60 و90 مليون دولار أمريكي، وأما إيلون ماسك فسعرالمفعد لديه في حدود 55 – 60 مليون دولار، وبالنسبة إلى سعرنا فإنه أقل.. لذلك نأمل بأن يختار السياح الفضائيون الدوليون المركبات الفضائية الروسية المأهولة".

ولم يذكر روجوزين السعر الذي حددته "روسكوسموس" وقال إن هذا سر تجاري".

مع ذلك فإن التحليق الفضائي بالنسبة إلى رجل أعمال، حسب روجوزين، ليس بالسعر فقط فحسب بل بالوقت اللازم لإعداده للرحلة الفضائية، وإذا قيل له إنه يجب أن يترك أعماله لمدة عام كامل ليتدرب على الرحلة فإنه سيرفض القيام بها في طبيعة الحال.

كما أنه إذا قيل له إن التدريب سيستغرق 3 أشهر وستستغرق الرحلة الفضائية إلى المحطة الفضائية الدولية 3 ساعات فقط فإنه سيوافق طبعا عليها وسيختار "روس كوسموس" والمركبة الروسية".

وقال روجوزين إن مسألة التدريب السريع على الرحلة يتم حلها حاليا عن طريق إعداد مخرج فيلم "التحدي" والممثلة الروسية المشاركة فيه للرحلة إلى المحطة الفضائية الدولية، أما "سويوز" الروسية فإنها تعد حقا من أسرع المركبات الفضائية المأهولة في العالم.