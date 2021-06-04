شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يونايتد إيرلاينز تخطط لشراء 15 طائرة لدعم سفر الركاب بطائرات أسرع من الصوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذت عودة سفر الركاب الأسرع من الصوت خطوة مهمة إلى الأمام هذا الأسبوع بعد أن أعلنت شركة يونايتد إيرلاينز عن خطة لشراء 15 طائرة من بوم سوبرسونيك حسبما نقل موقع Digitartlends.

ستشهد الاتفاقية المبرمة بين الشركتين قيام يونايتد بشراء 15 طائرة مقدمة تحت التطوير من Boom طالما أن الطائرة عالية السرعة تلبي متطلبات السلامة والتشغيل والاستدامة الخاصة. تريد يونايتد ، التي لديها أيضًا خيار شراء 35 طائرة مقدمة أخرى في وقت لاحق ، وضع الطائرة في الخدمة التجارية في عام 2029.

لم تقم Boom ومقرها كولورادو ببناء نسخة عملية من Overture ، على الرغم من أنها كشفت في أكتوبر الماضي عن نموذج أولي أصغر يسمى XB-1 والذي من المقرر أن يقوم برحلته الأولى في وقت لاحق من هذا العام.

تم تصميم Overture لحمل ما يصل إلى 75 راكبًا والطيران بسرعات Mach-1.7. هذا يزيد قليلاً عن 1300 ميل في الساعة ، أو ضعف سرعة أسرع الطائرات حاليا.

وهذا يعني أن المقدمة ستكون قادرة على الطيران من نيوارك إلى لندن ، على سبيل المثال ، في ثلاث ساعات ونصف الساعة ، ومن نيوارك إلى فرانكفورت في أربع ساعات ، ومن سان فرانسيسكو إلى طوكيو في غضون ست ساعات ، وفي بعض الحالات تقلص وقت الرحلة المعتاد في نصف.

نظرًا لتأثير السفر الجوي على البيئة ، تهدف Boom إلى أن تصبح Overture أول طائرة تجارية كبيرة خالية من الكربون ، ومُحسّنة لتعمل بوقود طيران مستدام بنسبة 100٪.

قال الرئيس التنفيذي لشركة يونايتد سكوت كيربي كجزء من إعلان هذا الأسبوع: "تواصل يونايتد مسارها لبناء شركة طيران أكثر ابتكارًا واستدامة ، والتقدم التكنولوجي يجعلها أكثر قابلية للتطبيق لتشمل الطائرات الأسرع من الصوت". "رؤية Boom لمستقبل الطيران التجاري ، جنبًا إلى جنب مع شبكة الطرق الأقوى في الصناعة في العالم ، ستمنح المسافرين بغرض الأعمال والترفيه الوصول إلى تجربة طيران رائعة."

قال بليك شول ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Boom Supersonic ، إن الشركتين تشتركان في هدف مشترك "لتوحيد العالم بأمان واستدامة". وأضاف شول: "بسرعات أسرع مرتين ، سيختبر الركاب المتحدون جميع مزايا الحياة التي يعيشونها شخصيًا ، من علاقات عمل أكثر عمقًا وإنتاجية إلى إجازات أطول وأكثر استرخاءً إلى وجهات بعيدة."

و يونايتد ايرلاينز ليست أول شركة طيران كبرى تبدي اهتمامًا بتكنولوجيا Boom ، حيث وقعت الخطوط الجوية اليابانية ومجموعة فيرجن في المملكة المتحدة بالفعل صفقات لما مجموعه 30 طائرة مقدمة.

مع هذه الصفقة الأخيرة ، تتجه Boom نحو إطلاق أول خدمة ركاب أسرع من الصوت منذ آخر رحلة تجارية لكونكورد في عام 2003 ، ولكن من المحتمل أن تكون مسارات الجيل التالي من الطائرات الأسرع من الصوت محدودة. وذلك لأن العديد من الدول تمنع الطائرات من الطيران أسرع من سرعة الصوت من أجل منع الطفرة الصوتية التخريبية. بعبارة أخرى ، قد تقتصر المقدمة على المطارات الساحلية ، حيث تتجه الرحلات الجوية عبر المحيط بدلاً من الداخل.

قد تكون أسعار التذاكر بعيدة عن متناول العديد من المسافرين أيضًا. بينما سيكون لشركات الطيران الكلمة الأخيرة في هذا الشأن، تقول بوم إنها تتوقع أن تكون شركات الطيران قادرة على تقديم الأسعار بما يتوافق مع درجة رجال الأعمال - أغلى بكثير من المقاعد في الحافلات.