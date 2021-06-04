شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: خوارزميات الذكاء الاصطناعى فى سبوتيفاى تتعرف على ذوقك فى الموسيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتاز خدمة سبوتيفاي بخوارزميات ذكاء اصطناعي قوية، وهذا يجعلها قادرة على معرفة ذوقك في الموسيقى حتى تتمكن من ترشيح الموسيقى الجديدة لك.بالإضافة إلى ذلك فهي سهلة الاستخدام وتمتلك تطبيقًا لجميع الأجهزة الذكية التي يمكن استخدامها وفقا لما نقلته aitnews.

وهذا إلى جانب سعر معقول للاشتراك المدفوع فيها، وهي مسعرة بحسب المنطقة وهذا ما يجعل سعرها ينخفض في بعض البلاد.

وتمتلك المنصة مكتبة واسعة من الموسيقى المحلية والعالمية، وهي تتوفر بجودة مرتفعة، ولذلك إليكم مجموعة من حيل سبوتيفاي لتتمكن من استخدامها بطريقة مختلفة ومميزة.





استعادة قوائم التشغيل المحذوفة: يمكنك إنشاء قوائم عبر سبوتيفاي لتجمع فيها الموسيقى المفضلة لك، كما تستطيع حذف هذه القوائم في أي وقت.

ولكن ماذا إن كنت ترغب في العودة لأحدها؟ توفر لك سبوتيفاي خاصية استعادة قوائم التشغيل المحذوفة عبر تطبيق الويب الخاص بها.

وحتى تتمكن من استعادة القوائم عليك التوجه إلى موقع الويب، وليس تطبيق الحاسب.

ثم توجه إلى قائمة حسابك وبعد ذلك اختار استعادة قوائم التشغيل من القائمة الجانبية للتطبيق.

وبعد ذلك حدد القائمة التي ترغب في استرجاعها واضغط على استعادة.

ويمكنك الوصول إلى جميع قوائم التشغيل من جميع الأجهزة عبر حسابك.





البحث المتقدم: يمتلك سبوتيفاي خاصية بحث ذكي مميزة، وهذا لأنك تستطيع البحث عبر الخدمة بطرق مبتكرة ومختلفة.

ويمكنك البحث عبر سبوتيفاي من خلال إسم المقطع أو الفنان، ولكن أيضاً تستطيع البحث بإستخدام السنة التي صدر فيها المقطع.

بالإضافة إلى البحث بنوع الموسيقى والحالة المزاجية للمستمعين وقوائم تشغيل المستمعين أيضاً.

ويمكنك التعرف على جميع أوامر البحث في سبوتيفاي عبر هذه الصفحة الرسمية.





قوائم تشغيل الموسيقى الخفية: يقوم سبوتيفاي بمشاركة قوائم التشغيل والموسيقى التي تستمع لها بشكل افتراضي، ولكن يمكنك إخفاء هذه القوائم إن كنت ترغب في ذلك.

وتستطيع اخفاء وجودك على التطبيق بشكل كامل عبر الوضع الخفي، بالإضافة إلى ذلك تستطيع اخفاء قائمة تشغيل بعينها.

وحتى تتمكن من اخفاء قائمة التشغيل قم بالضغط على علامة النقاط الثلاثة إلى جوار زر التشغيل.

ثم اختيار Make Secret لتجعلها مختفية عن أعين المستخدمين.





الربط بين سبوتيفاي وشازام: يقدم تطبيق شازام خاصية التعرف على الموسيقى بشكل لا ينافس، وهذا ما يجعل قاعدة مستخدميه كبيرة.

ويمكنك الربط بين خدمة سبوتيفاي وشازام حتى تتمكن من تشغيل الموسيقى مباشرةً عبر سبوتيفاي.

وتستطيع ربط التطبيقين معًا من خلال إعدادات شازام على الهاتف، وتتوفر هذه الخاصية لمستخدمي الآيفون وأندرويد على حد سواء.





التحكم في جودة الموسيقى: يوفر سبوتيفاي الموسيقى المتواجدة عليه بجودة أعلى من باقي خدمات بث الموسيقى، ولكن هذا يعني استهلاك مساحات الإنترنت ووقت تحميل أطول.

وتستطيع التحكم في جودة الموسيقى من داخل تطبيقات الخدمة، وحتى تتمكن من ذلك إتبع الخطوات التالية:

التوجه إلى تطبيق سبوتيفاي، ثم اختيار الإعدادات ثم جودة الموسيقى.

وبعد ذلك اختيار جودة الموسيقى عبر قائمة Streaming Quality.