شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على آخر تحديث لـ"آبل" لتتبع المتعلقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدثت آبل ملحقات AirTag وهو جهاز صغير يساعد الأشخاص على تتبع متعلقاتهم ، باستخدام شبكة Find My من Apple لتحديد موقع العناصر المفقودة مثل المفاتيح أو المحفظة أو الحقيبة وفقا لما نقله موقع engaged.

وجاء تحديث AirTags لمعالجة مخاوف الخصوصية المرتبطة بأجهزة تعقب Bluetooth. مع التغيير، تعمل Apple على تقصير الفترة التي يمكن فيها فصل AirTag عن مالكها دون إحداث ضوضاء.

قال متحدث باسم Apple في بيان: "متابعة لالتزامنا بمواصلة تحسين خصوصية وأمن AirTag ، سنقوم بتحديث الفترة الزمنية التي سيتم بعدها تشغيل AirTag المنفصلة عن مالكها صوتًا عند نقلها". "تتغير هذه الفترة الزمنية من ثلاثة أيام إلى وقت عشوائي بين 8 و 24 ساعة."

قد يبدو هذا تغييرًا طفيفًا لكنه يهدف إلى معالجة المخاوف من أن Apple لم تفعل ما يكفي لمنع استخدام AirTags بشكل شائن. ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن نافذة الأيام الثلاثة السابقة جعلت الأمر "سهلًا بشكل مخيف" بالنسبة للمطارد المحتمل لتعقب الضحية لعدة أيام قبل أن يتلقوا أي نوع من التحذير من وضع AirTag خلسة في متعلقاتهم.

لمزيد من تهدئة مخاوف الخصوصية ، تخطط Apple أيضًا لتطبيق Android يساعد المستخدمين على اكتشاف "ملحق AirTag أو Find My متصل بالشبكة منفصل عن مالكه الذي قد يكون مسافرًا مع مستخدم". الأهم من ذلك ، لا يبدو أن الهدف من التطبيق هو منح مستخدمي Android الوظائف الكاملة لـ AirTags ، ولكنه سيعطي مالكي غير iPhone طريقة للبحث عن أجهزة التتبع غير المرغوب فيها.

من ناحية أخرى، لا يزال هذا يضع العبء على ضحية مطاردة محتملة لتنزيل تطبيق جديد بشكل استباقي والبحث عن AirTag ، والذي يبدو غير واقعي، من ناحية أخرى، يُظهر أن Apple تستجيب لمخاوف الخصوصية، وهي منفتحة على تعزيز ميزات الجهاز الحالية لمكافحة المطاردة.