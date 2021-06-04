شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إجراء أمريكى ضد هجمات البرمجيات الخبيثة بعد اختراق شبكة أنابيب كولونيال.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسؤول كبير في وزارة العدل الأميركية لرويترز إن الوزارة ستعطي التحقيقات في هجمات البرمجيات الخبيثة التي تطلب فدية أولوية مماثلة لتلك التي توليها للإرهاب، وذلك بعد الهجوم الإلكتروني الذى اخترق شبكة خطوط أنابيب كولونيال وبعد تنامي الأضرار الناجمة عن الجرائم الإلكترونية وفقا لما نقلته CNBC.

وذكر تعميم داخلي أرسل إلى مكاتب الادعاء في أنحاء الولايات المتحدة أن المعلومات عن التحقيقات في هجمات البرمجيات الخبيثة يجب تنسيقها مركزيا مع قوة عمل تشكلت حديثا في واشنطن.

وقال جون كارلين المسؤول الكبير فى وزارة العدل "إنها عملية متخصصة لضمان تعقب كل قضايا هجمات البرمجيات الخبيثة ليتسنى لنا معرفة الصلات بين المرتكبين والعمل على تعطيل السلسلة بأكملها".

وتوقفت شبكة خطوط أنابيب كولونيال البالغ طولها 8900 كيلومتر بسبب هجوم إلكتروني هو الأخطر على الإطلاق، وهو ما منع تدفق البنزين والديزل ووقود الطائرات من ساحل خليج المكسيك إلى الساحل الشرقي الأميركي عدة أيام.

وقالت كولونيال إنها قررت أن تدفع للمتسللين الذين اخترقوا أنظمتها حوالي خمسة ملايين دولار لاستعادة السيطرة على الشبكة.

ويقول مسؤولون أمريكيون إن قرار وزارة العدل التعامل مع قضايا برمجيات الفدية الخبيثة من خلال هذه العملية الخاصة يوضح الأولوية التي أصبحت تعطيها للأمر.

وقال كارلين "استخدمنا هذا النموذج من قبل في التعامل مع ما يخص الإرهاب، لكن لم نفعل ذلك أبدا مع هجمات البرمجيات الخبيثة".