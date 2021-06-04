شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه لايتكوين.. عملة مشفرة على خطى بيتكوين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتنوع العملات المشفرة ما بين عملة البيتكوين الأشهر والأعلى قيمة لغيرها من العملات مثل اللايتكوين، التي تمتلك الكثير من المميزات للمستخدم عن غيرها من العملات المشابهة ولكنها مازال أمامها الكثير لتصبح أكثر موثوقية أيضا، وهنا نقدم لك تفاصيل هذه العملة، وفقا لما ذكره موقع “Investopedia”.

تعد لايتكوين Litecoin، التي تم إطلاقها في عام 2011، من بين أوائل العملات المشفرة التي تتبع خطى Bitcoin وغالبًا ما يشار إليها، والتي تم إنشاؤها بواسطة تشارلي لي، خريج معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ومهندس سابق في جوجل.

وتعتمد Litecoin على شبكة دفع عالمية مفتوحة المصدر لا تخضع لسيطرة أي سلطة مركزية وتستخدم "scrypt" كدليل على العمل، والتي يمكن فك تشفيرها بمساعدة وحدات المعالجة المركزية (CPU) على مستوى المستهلك.

على الرغم من أن Litecoin تشبه Bitcoin من نواحٍ عديدة، إلا أنها تتمتع بمعدل أسرع لتوليد الكتلة وبالتالي توفر وقتًا أسرع لتأكيد المعاملة.

هناك عدد كبيؤ من التجار الذين يقبلون Litecoin، واعتبارًا من يناير 2021 ، تبلغ القيمة السوقية لـ Litecoin 10.1 مليار دولار وقيمة كل توكن 153.88 دولار، مما يجعلها سادس أكبر عملة مشفرة في العالم.