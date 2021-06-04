شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تخطط لإطلاق صاروخ مكوكى للرحلات إلى القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير وثائق مؤسسة "روس كوسموس" إلى إمكانية تجهيز صاروخ النقل الروسي فائق الثقل للرحلات إلى القمر بمراحل تعود إلى الأرض لاستخدامها مرات عديدة، وجاء في هذه الوثائق المنشورة في موقع المشتريات الحكومية، "يجب أن يتضمن المشروع التقني، دراسة خيارات المجمع الصاروخي الفائق الثقل الذي يعمل بالأكسجين والميثان، بما فيها خيارات الإنقاذ وإعادة استخدام المرحلة الأولى من الصاروخ".

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، فإن مجلس الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية اقترح في يناير 2021 تأجيل صنع صاروخ النقل فائق الثقل، لأنه من الضرورى استخدام تقنيات متقدمة وواعدة وذات جدوى اقتصادية.

ومن جانبه أعلن دميتري بارانوف المدير العام لمركز "بروريس" للصواريخ والفضاء، في شهر مايو الجاري، أن قرار إنشاء صاروخ النقل "ينيسي" الفائق الثقل لن يتخذ قبل نهاية عام 2021 الجاري.

وتجدر الإشارة، إلى أن دميتري روغوزين، مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" كان قد أعلن في ديسمبر 2020 أنه سيعاد النظر بمشروع صاروخ النقل "ينيسي" الفائق الثقل، حيث ستستخدم فيه محركات تعمل بوقود الأكسجين- ميثان بدلا من أكسجين-كيروسين.

ووفقا للمدير التنفيذي للبرامج المستقبلية والعلوم في "روس كوسموس" ألكسندر بلوشينكو، تتراوح تكلفة هذا الصاروخ ما بين 400 مليار و1.7 تريليون روبل.