رصد ضوء أخضر غريب فوق بركان إندونيسي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 يونيو 2021 03:16 مساءً - منذ ساعتين

التقط مصور فوتوغرافي صوراً لبركان جبل ميرابي الإندونيسي تظهر وكأن الليزر ينفجر من الذروة الهائلة للبركان، لكنه على الأرجح نيزك، وفقا للخبراء، والتقط المصور الإندونيسي جونارتو سونغ الصور في 28 مايو، والتي حققت حتى الآن أكثر من 28 ألف إعجاب، وعلق على الصور قائلا: “هل سقط نيزك فوق قمة جبل ميرابي؟”.

ومع ذلك، فمن المحتمل أن الضوء الأخضر الغريب ينبع من حدثين لزخات نيزيكية، هما زخات شهب إيتا الدلويات، وزخات شهب الأريتيدات، والتي تحدث خلال ذلك الوقت، وفقا للمعهد الوطني للملاحة الجوية والفضاء (LAPAN).

تم التقاط الشعاع في صورة فوتوغرافية ثابتة ووقع تأكيده من خلال كاميرا المراقبة CCTV للبركان بواسطة Kalitengah Kidul Post لبضع ثوان.

كتب المعهد الوطني للملاحة الجوية والفضاء في موقعه على الإنترنت: “لذلك، من هذه المعطيات، يمكن افتراض أن وميض الضوء الأخضر الذي يظهر بالقرب من جبل ميرابي قد يكون مرتبطا بنشاط زخات الشهب”.

حدثت زخات شهب إيتا الدلويات (Eta Aquarids) بين 19 نيسان و28 أيار، بينما بدأت زحات الأريتيدات (Arietids) في 14 أيار وستستمر حتى 24 حزيران.

أما بالنسبة للون الأخضر اللامع، فيمكن تفسير ذلك على الأرجح بمستوى المغنيسيوم في صخرة الفضاء.

أوضح المعهد: “بالنظر إلى أن الضوء المنبعث الأخضر، فمن المحتمل أن النيزك الذي يحوم حول ميرابي قد هيمن عليه عنصر المغنيسيوم”.

تُعرف قطعة الكويكب أو المذنب باسم النيزك. وعند دخوله الغلاف الجوي للأرض، يتحول إلى نيزك أو كرة نارية أو نجم شهاب. وتُصنف القطع التي تصل إلى الأرض بالنيازك.

يقع جبل ميرابي على حدود جاوة الوسطى والمنطقة الخاصة في يوجياكارتا، وهو أحد أكثر البراكين نشاطا في العالم. واندلع آخر مرة في 27 مارس 2021، مع حدوث ثورات سابقة مرتين في مارس 2020.

تقع إندونيسيا في “حلقة النار”، وهي صفيحة تكتونية في المحيط الهادئ ينتج عنها نشاط زلزالي وبركاني متكرر وذلك بحسب “روسيا اليوم” نقلاً عن “ديلي ميل”.