شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيسبوك يخطط لإنهاء المعاملة الخاصة للسياسيين بعد حظر ترامب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط Facebook لإنهاء سياسته المثيرة للجدل التى تحمى فى الغالب السياسيين من قواعد الإشراف على المحتوى التى تنطبق على المستخدمين الآخرين، وهو انعكاس حاد قد يكون له تداعيات عالمية على كيفية استخدام المسؤولين المنتخبين للشبكة الاجتماعية حسبما نقل موقع the verege.

يأتي التغيير الذى من المقرر أن يعلن عنه فيسبوك، بعد أن أكد مجلس الرقابة - وهي مجموعة مستقلة ممولة من فيسبوك لمراجعة أحكام المحتوى الشائكة - قرارها بتعليق الرئيس السابق دونالد ترامب ، لكنه انتقد المعاملة الخاصة التي يمنحها للسياسيين، موضحًا أن "القواعد نفسها يجب أن تنطبق على جميع المستخدمين". أعطى مجلس الإدارة Facebook حتى 5 يونيو للرد على توصيات سياسته.

كما يخطط Facebook أيضًا لإلقاء الضوء على النظام السري للإضرابات الذي يقدمه لحسابات لخرق قواعد المحتوى، وفقًا لشخصين مطلعين على التغييرات، سيتضمن ذلك إعلام المستخدمين عندما تلقوا مخالفة لانتهاكهم قواعدها التي قد تؤدي إلى التعليق.

أبلغت BuzzFeed News ومنافذ أخرى سابقًا عن حالات تدخل فيها موظفو Facebook لمنع الصفحات السياسية من التعرض لعقوبات قاسية بموجب سياسة الإضرابات.

من المقرر أيضًا أن يبدأ Facebook في الكشف عندما يستخدم إعفاء خاصًا يستحق النشر لمواكبة المحتوى من السياسيين وغيرهم ممن قد ينتهكون قواعده.

لم يكن لدى متحدث باسم Facebook أي تعليق على هذه القصة.

التغييرات جديرة بالملاحظة بالنسبة لـ Facebook لأنه اتخذ تاريخياً نهج عدم التدخل تجاه ما يقوله المسؤولون المنتخبون في خدمته. قال المسؤولون التنفيذيون في الشركة ، بمن فيهم الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج ، إنهم لا ينبغي أن يكونوا في مجال ضبط خطاب السياسيين.

لقد جادلوا بأن مثل هذا الخطاب هو بالفعل الأكثر تدقيقًا في العالم، وأن الشركات الخاصة لا ينبغي أن تفرض رقابة على ما يقوله السياسيون لمواطنيها.

خلال السنوات القليلة الماضية، احتفظ Facebook بقائمة من الحسابات السياسية التي لا تخضع لنفس عمليات التحقق من صحة المعلومات أو الإشراف على المحتوى التي تنطبق على المستخدمين الآخرين. في عام 2019 ، طلبت مجموعة من الموظفين حل القائمة ، مستشهدة بأبحاث داخلية أظهرت أن الناس من المرجح بشكل خاص أن يصدقوا الأكاذيب إذا تمت مشاركتها من قبل مسؤول منتخب.

وجهت السياسة انتقادات لاذعة على ترامب والتعليقات العنيفة في الهند في نفس العام ، أوضح نائب رئيس الشؤون العالمية في Facebook ، نيك كليج، َ قائلاً: "سنتعامل مع خطاب السياسيين كمحتوى إخباري يجب كقاعدة عامة رؤيته وسماعه"، بخلاف المحتوى غير القانوني صراحة مثل المواد الإباحية للأطفال، لن يتخذ Facebook إجراءات ضد تعليقات السياسيين، إلا إذا كان من الممكن أن تؤدي بشكل موثوق إلى أذى جسدي أو تثبيط التصويت.

المحتوى من المصادر الأخرى التي يشاركها السياسيون ، مثل روابط الأخبار أو مقاطع الفيديو ، يخضع بالفعل للتحقق وهي خطوة يمكن أن تقلل بشكل كبير من توزيع المنشورات. بموجب سياسات Facebook الجديدة ، لن تخضع المشاركات التي يتم نشرها مباشرة من قبل السياسيين للمراجعة من قبل شبكة الشركة المستقلة لمدققي الحقائق. لكنهم سيتم فتحهم للمرة الأولى أمام المزيد من القواعد لأشياء مثل التنمر التي يطبقها مشرفو Facebook على المستخدمين الآخرين.