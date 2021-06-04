شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق صاروخ "فالكون 9" الحامل للأقمار الصناعية من فلوريدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بثت وكالة "ناسا" الأمريكية للفضاء عملية إطلاق صاروخ "فالكون 9" الحامل للأقمار الصناعية في فلوريدا بالولايات المتحدة، مع مركبة الشحن "دراجون" إلى محطة الفضاء الدولية.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، أكدت الوكالة أنه "تم إطلاق الصاروخ من قاعدة كوزمودروم في كيب كانافيرال بفلوريدا.

وأشارت إلى أن "الصاروخ سينقل سفينة الشحن (دراجون) إلى المدار، والتي تحمل 3.3 أطنان من البضائع إلى محطة الفضاء الدولية، حيث من المقرر أن تلتحم المركبة بمحطة الفضاء الدولية صباح يوم السبت المقبل".

وجدير بالذكر أنه أفادت وكالة الفضاء الكندية أن ذراعًا آليًة متصلًة بالجزء الخارجى من محطة الفضاء الدولية أصيبت بقطعة صغيرة من النفايات التى تنتشر فى الفضاء، ووفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، لاحظت وكالة الفضاء الكندية أن "قسمًا صغيرًا من ذراع الرافعة والبطانية الحرارية" فى Canadarm2 قد أصيبت.

فيما وكتبت كالة الفضاء الكندية فى المنشور: "على الرغم من التأثير، تشير نتائج التحليل المستمر إلى أن أداء الذراع لم يتأثر"، مضيفة أن الذراع الروبوتية تواصل تنفيذ عملياتها المخطط لها.