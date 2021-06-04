بعد طول انتظار… “Twitter blue” يبصر النور

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 يونيو 2021 01:09 مساءً - منذ 56 دقيقة

بعد طول انتظار، أطلقت منصة “تويتر” رسمياً “Twitter Blue” وهي خدمة اشتراك مدفوعة توفر الوصول إلى ميزات جديدة، مثل التراجع عن التغريدات وعرض المواضيع بطريقة أسهل للقراءة والفهم.

وبدأ طرح الخدمة أمس الخميس في كندا وأستراليا، حيث يكلف الاشتراك 3.49 دولار كندية أو 4.49 دولار أسترالية شهرياً.

وتمنحك هذه الخدمة ميزة سحب تغريداتك قبل نشرها فعلياً. كما تتيح لك ميزة “مجلدات الإشارات المرجعية” لتجميع التغريدات المحفوظة بهدف تسهيل العثور عليها لاحقاً.

بالإضافة إلى ذلك، تتيح لك هذه الخدمة استخدام “وضع القارئ” لمواكبة المواضيع الرائجة من خلال تحويلها إلى نص سهل القراءة ودمج التغريدات معاً في صفحة واحدة.

كذلك، تضيف Twitter Blue خيار انتقاء “سمة لونية” جديدة لحسابك، إلى جانب القدرة على تغيير لون أيقونة تطبيق “تويتر” نفسه.

ويحصل المشتركون بالخدمة أيضاً على إمكانية الوصول إلى الدعم المخصص لعملاء الاشتراك. ويعني هذا الأمر أن مستخدمي Twitter Blue يحصلون على إطار زمني سريع لحل مشكلاتهم مع التطبيق أو الموقع.