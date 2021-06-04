شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تسمح لمحافظ العملات المشفرة الإعلان على منصتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت Google بمراجعة سياستها الإعلانية، حيث سمحت لمحافظ العملات المشفرة بالإعلان على منصاتها، جنبًا إلى جنب مع البورصات، اعتبارًا من 3 أغسطس المقبل بشرط أن تكون المحافظ إما مسجلة في شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) أو كيان مصرفي فدرالي أو حكومي.

ووفقا لما نقلته CNBC، سيتم تطبيق السياسة الجديدة عالميًا على موقع البحث Google ومنصتها الآخرى بما في ذلك YouTube أو Gmail أو Blogger.

تأتي هذه السياسة بعد ثلاث سنوات من حظر جوجل جميع الإعلانات المتعلقة بالعملات المشفرة في مارس 2018، ومع ذلك تراجعت Google عن السياسة بعد خمسة أشهر.

وسمح هذا الأمر لمنصات تبادل العملات المشفرة المنظمة مثل Coinbase بالإعلان في الولايات المتحدة الأميركية واليابان في سبتمبر 2018.