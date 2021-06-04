شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "تويتر" يوفر لمستخدميه خدمات جديدة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن القائمون على تطبيق "تويتر" عن إدخال خدمات وميزات جديدة على التطبيق لتوسيع مدى استفادة المستخدمين منه حسبما نقلت RT. ومن بين أبرز الميزات التي ظهرت عند بعض مستخدمي "تويتر" مؤخرا هى ميزة الإعلانات التى باتت تظهر على كامل مساحة الشاشة عند استخدام خدمات Fleets فى التطبيق.

وتبعا للخبراء فى "تويتر" فإن الميزة الجديدة لا تزال في مرحلة الاختبار، ومن خلالها سيكون بإمكان مستخدمي خدمات Fleets وضع إعلانات ستظهر للمستخدمين على شاشات الأجهزة المحمولة بأبعاد "16:9"، كما ستظهر الفيديوهات عبر هذه الميزة لمشاهديها لمدة 30 ثانية، أى كما هو الحال في خدمات الإعلانات عبر ميزة "القصص" في "إنستجرام" وبعض تطبيقات التواصل.

وسيكون بإمكان واضع الإعلان الاطلاع على البيانات التي تتعلق بإعلانه مثل عدد مرات المشاهدة والمتطلعين على الإعلان بهدف تطوير استخدامه للخدمة مستقبلا.

وإضافة إلى الميزة المذكورة أعلن القائمون على "تويتر" عن إطلاق منصة جديدة للاطلاع على أحوال الطقس تدعى Tomorrow، ومن خلالها سيتمكن مستخدمو التطبيق حاليا من معرفة الطقس في بعض المناطق الأمريكية، ومن المفترض أن تغطي خدمات هذه المنصة مناطق إضافية من العالم في وقت لاحق.