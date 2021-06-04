شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم بلغت مبيعات متجر تطبيقات App Store لشركة أبل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في عام 2008 عندما أطلقت أبل متجر التطبيقات لأول مرة، كان هناك حوالي 500 تطبيق عليه، ولم يكن أحد في ذلك الوقت ليفكر في أن النظام البيئي للتطبيقات ومتجر التطبيقات سيصبح بهذا الحجم ويشكل جزءًا لا يتجزأ من حياة الناس، ولكن ما هو حجم متجر التطبيقات من حيث الإيرادات؟

فوفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن شركة أبل، فإن نظام App Store "سهّل فواتير ومبيعات بقيمة 643 مليار دولار خلال عام 2020، بزيادة قدرها 24% على أساس سنوي"، وعلاوة على ذلك، تشير دراسة أجراها خبراء اقتصاديون من مجموعة التحليل إلى أن المطورين الذين يبيعون السلع والخدمات عبر العديد من الفئات نما أعمالهم أثناء الوصول إلى العملاء في جميع أنحاء العالم.

ويبدو أن مطوري التطبيقات الكبار والصغار قد شهدوا ارتفاعًا طفيفًا، فوفقًا لشركة أبل، فإن أكثر من 1 من كل 4 مطورين صغار يبيعون سلعًا وخدمات رقمية على App Store قد نمت أرباحهم بمعدل 25% على الأقل كل عام على مدى السنوات الخمس الماضية.

وما يقرب من 80% من المطورين الصغار على App Store نشطون عبر واجهات المحلات في بلدان متعددة - وفي المتوسط، يرى هؤلاء المطورون أرباحًا من المستخدمين في أكثر من 40 دولة، ويقول تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل: "يثبت المطورون على App Store يوميًا أنه لا يوجد سوق أكثر ابتكارًا أو مرونة أو ديناميكية على وجه الأرض أكثر من اقتصاد التطبيقات".