علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: العملات المشفرة مش بس بيتكوين.. اعرف أكتر عن النقود الافتراضية

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القاهرة - سامية سيد - تعد العملات المشفرة أمر غامض بالنسبة للكثير منا، ولا نسمع غير عن عملة فقط على الرغم من أن العملات المشفرة متعددة ولا تقتصر على هذه العملة ولكنها فقط الأكثر شهرة، هنا نقدم معلومات بسيطة عن هذا الأمر، وذلك وفقا لما ذكره موقع "Investopedia".

 

 

• العملة المشفرة هي العملة التي تأخذ شكل الرموز المميزة أو العملات المعدنية.

 

• توسع مجال العملات المشفرة بشكل كبير منذ إطلاق البيتكوين منذ أكثر من عقد من الزمان.

 

• تواصل البيتكوين قيادة حزمة العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية وقاعدة المستخدمين والشعبية.

 

• يتم استخدام العملات الافتراضية الأخرى مثل البيتكوين لإنشاء أنظمة مالية لامركزية لأولئك الذين ليس لديهم إمكانية الوصول إلى المنتجات المالية التقليدية.

 

• يتم اعتماد بعض العملات الأخرى نظرًا لأنها تتمتع بميزات أحدث من البيتكوين، مثل القدرة على التعامل مع المزيد من المعاملات في الثانية أو استخدام خوارزميات إجماع مختلفة.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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