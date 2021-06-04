شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن لعبة Far Cry 6 المنتظرة حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر
مع الجزء الجديد Far Cry 6، تتجه الأنظار إلى موقع جديد يُعرف باسم جزيرة يارا Yara، ويعتمد بشكل واسع على الجزيرة التي تعبر عن تاريخ كوبا بشكل ضمني خلال فترة ثورة سياسية واجتماعية، حيث يبدأ مواطنو يارا حملتهم للإطاحة بالديكتاتور القاسي بريزيدنت كاستيلو.
عندما كشفت Ubisoft عن اللعبة لأول مرّة في أغسطس 2020، أعلنت أن Far Cry 6 ستصدر في فبراير 2021. ولكن التأثيرات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا أدت إلى تأخر عمليات التطوير، وتم تأجيل إصدار اللعبة إلى تاريخ 7 أكتوبر 2021.
ما هي المنصات التي ستتوفر عليها؟
ستكون لعبة Far Cry 6 ذات إصدار متعدد المنصات والأجيال، ومن المقرر إطلاقها على أجهزة الكمبيوتر وبلاي ستيشن 4 و5، وإكس بوكس One، بالإضافة سيريز X - S وغوغل Stadia.
تشير الأخبار المتوفرة عن Far Cry 6 إلى أنها لعبة قائمة بذاتها لا ترتبط بأشياء كثيرة مع الأجزاء السابقة، وهو خبر جيد لعشاق الألعاب أو الذين عرفوا باللعبة مؤخراً، مع الأخذ في الاعتبار أن لعبة Far Cry 5 قد جلبت السلسلة بشكل غير متوقع إلى حقبة ما بعد نهاية العالم، بينما تجري لعبة Far Cry 6 في الوقت الحاضر، ولا يزال العالم الحديث سليماً، لكن اللعبة تدور أحداثها في جزيرة يارا وهي دولة معزولة عن بقية العالم بسبب العقوبات الاقتصادية، وذلك كما أوضح المطورون في حديث مع موقع GameSpot.
سيكون اللاعب مواطناً من جزيرة يارا ينضم إلى قوات المتمردين، وسوف يشق طريقه عبر الجزيرة لتفكيك أنظمة السلطة في البلاد قبل مواجهة الرئيس أنتون كاستيلو في المرحلة الأخيرة من اللعبة الشهيرة.
وفقاً لما قاله مدير القصّة في Ubisoft، نافيد خافاري في منشور على موقع الشركة، فإن Far Cry 6 ستكون لعبة سياسية، وقال خافاري إن القصة تدور حول ثورة حديثة تحتوي على مناقشات حول مواضيع مثل الفاشية والإمبريالية والعمل الجبري ومواضيع أخرى، وأشار إلى أن كل ذلك سيكون في سياق شعب جزيرة يارا الخيالية.
أكدت Ubisoft أن Far Cry 6 ستكون مثل الأجزاء السابقة في السلسلة، حيث سيتوفر خيار التعاون بين اللاعبين بالانضمام لبعض واستكشاف عالم اللعبة معاً، لكن الشركة والمطورين لديها لم يتحدثوا بشكل تفصيلي عن نطاق اللعب الجماعي التعاوني بين اللاعبين، وتشير المعلومات المتوفرة حتى الآن إلى أن نطاق التعاون سيكون مشابهاً للألعاب السابقة، حيث يمكن للاعب وأصدقائه القيام بمهام جانبية وأنشطة في العالم، لكن مهمات القصة الرئيسية ستكون متاحة بشكل فردي فقط.