تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن لعبة Far Cry 6 المنتظرة حتى الآن

القاهرة - سامية سيد - تُعد سلسلة Far Cry واحدة من أكثر العلامات المميزة لدى مطوّر الألعاب Ubisoft في العالم المفتوح للحركة والمغامرة، وعالم ألعاب الفيديو أيضاً، وهي اللعبة التي تركز على الاستكشاف ومحاربة القوى المعادية في أماكن غريبة.

مع الجزء الجديد Far Cry 6، تتجه الأنظار إلى موقع جديد يُعرف باسم جزيرة يارا Yara، ويعتمد بشكل واسع على الجزيرة التي تعبر عن تاريخ كوبا بشكل ضمني خلال فترة ثورة سياسية واجتماعية، حيث يبدأ مواطنو يارا حملتهم للإطاحة بالديكتاتور القاسي بريزيدنت كاستيلو.

قدمت شركة Ubisoft تفاصيل جديدة حول لعبة Far Cry 6 من خلال بث مباشر مؤخراً، وتستمر في تقديم المزيد من المعلومات حول قصة اللعبة وتاريخ إصدارها، وأكدت الشركة أن لديها الكثير لتكشف عنه خلال مؤتمر E3 2021 القادم.

ستكون لعبة Far Cry 6 ذات إصدار متعدد المنصات والأجيال، ومن المقرر إطلاقها على أجهزة الكمبيوتر وبلاي ستيشن 4 و5، وإكس بوكس One، بالإضافة سيريز X - S وغوغل Stadia.

عندما كشفت Ubisoft عن اللعبة لأول مرّة في أغسطس 2020، أعلنت أن Far Cry 6 ستصدر في فبراير 2021. ولكن التأثيرات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا أدت إلى تأخر عمليات التطوير، وتم تأجيل إصدار اللعبة إلى تاريخ 7 أكتوبر 2021.

ماذا يُعرف عن القصة حتى الآن؟

تشير الأخبار المتوفرة عن Far Cry 6 إلى أنها لعبة قائمة بذاتها لا ترتبط بأشياء كثيرة مع الأجزاء السابقة، وهو خبر جيد لعشاق الألعاب أو الذين عرفوا باللعبة مؤخراً، مع الأخذ في الاعتبار أن لعبة Far Cry 5 قد جلبت السلسلة بشكل غير متوقع إلى حقبة ما بعد نهاية العالم، بينما تجري لعبة Far Cry 6 في الوقت الحاضر، ولا يزال العالم الحديث سليماً، لكن اللعبة تدور أحداثها في جزيرة يارا وهي دولة معزولة عن بقية العالم بسبب العقوبات الاقتصادية، وذلك كما أوضح المطورون في حديث مع موقع GameSpot.