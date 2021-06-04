شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية مشاركة تقويم جوجل مع الآخرين لتسهيل الجدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تستخدم تقويم جوجل، فيمكنك مشاركة التقويم الخاص بك حتى يتمكن أي شخص من رؤية جدولك الزمني المحدد، ويجد موعدا للالتقاء بك على سبيل المثال، وفيما يلي كيفية مشاركة التقويم الخاص بك مع الآخرين للمساعدة في تحسين عملية الجدولة الخاصة بك، وفقا لما ذكره موقع "business insider".

1. افتح التقويم على جهاز الكمبيوتر الخاص بك عن طريق الانتقال إلى calendar.google، لا يسمح لك تطبيق الهاتف بالمشاركة، لذلك ستحتاج إلى استخدام جهاز كمبيوتر.

2. ابحث عن التقويم الذي تريد مشاركته على الجانب الأيسر من الشاشة، إذا لزم الأمر، فقم بتوسيع قسم "تقاويمي" لعرض جميع التقاويم الموجودة لديك.

3. اضغط فوق النقاط الرأسية الثلاث بجوار التقويم الذي ترغب في مشاركته وحدد الإعدادات والمشاركة.

4. تحقق من ضبط المنطقة الزمنية بشكل صحيح في هذه الصفحة، سيؤدي هذا إلى التأكد من أن أي شخص ترسل له التقويم سيرى جميع الأحداث الخاصة بك في الوقت المناسب.

5. قم بالتمرير لأسفل، إذا كنت ترغب في مشاركة التقويم مع أشخاص ليس لديهم حسابات جوجل، فاضغط فوق علامة الاختيار التالية "جعله متاحًا للجميع"، فقط لاحظ أن هذا يجعل التقويم متاحًا لأي شخص لديه الرابط، وليس فقط للأشخاص الذين تشارك معهم.

6. قم بالتمرير لأسفل للوصول إلى مشاركة مع أشخاص محددين، ثم اضغط فوق إضافة أشخاص.

7. ستظهر نافذة منبثقة وسيُطلب منك إدخال عنوان البريد الإلكتروني لجهة الاتصال الخاصة بك أو عدة عناوين، إذا كنت ترسل إلى مجموعة من الأشخاص.

8. بمجرد إضافة جميع عناوين البريد الإلكتروني التي تريد مشاركة التقويم معها، اضغط فوق القائمة المنسدلة بجوار كل اسم وحدد الخيار المناسب، يتم ترتيبها وفقًا لمدى التحكم والوصول التي تمنحها للشخص الذي تشارك التقويم معه، بما في ذلك:

• مشاهدة متوفرة أو إخفاء التفاصيل.

• انظر جميع تفاصيل الحدث.

• إجراء تغييرات على الأحداث.

• إجراء التغييرات وإدارة المشاركة.

9. اضغط فوق إرسال.