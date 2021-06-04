شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من الاثنين للخميس.. هكذا تخطط أبل لعودة موظفيها للعمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تلقيح أكثر من 50% من سكانها بالكامل، يبدو أن الحياة تعود إلى مسارها الصحيح فى الولايات المتحدة، وبهذا، تخطط شركات التكنولوجيا الكبرى لإعادة الموظفين إلى المكاتب، فوفقًا لتقرير صادر عن بلومبرج، قام الرئيس التنفيذى لشركة أبل، تيم كوك، فى مذكرة كتبها للموظفين، بتدوين خطط الشركة للعودة إلى الوضع "الطبيعي".

وكتب "كوك" فى مذكرته أنه سيُطلب من معظم الموظفين الحضور إلى المكتب لمدة ثلاثة أيام فى الأسبوع - أيام الاثنين والثلاثاء والخميس، وقال كوك فى البريد الإلكتروني: "على الرغم من كل ما تمكنا من تحقيقه بينما انفصل الكثير منا، فإن الحقيقة هى أنه كان هناك شيء أساسى مفقود من العام الماضي: بعضنا البعض"، وأضاف "لقد ضاقت المكالمات الجماعية عبر الفيديو المسافة بيننا بالتأكيد، ولكن هناك أشياء لا يمكن تكرارها ببساطة."

وستمنح أبل الموظفين فرصة العمل من المنزل أو عن بُعد يومى الأربعاء والجمعة إذا رغبوا فى ذلك، ومع ذلك، سيُطلب من بعض الفرق العمل من المكتب لمدة 4- 5 أيام فى الأسبوع، كما أخبر كوك الموظفين أنه سيتم النظر فى النهج "المختلط" الذى تتبناه أبل فى المرحلة التجريبية، وستقوم الشركة بإعادة تقييمه فى عام 2022.

وستمنح أبل أيضًا الموظفين خيار العمل من المنزل لمدة تصل إلى أسبوعين فى السنة، هذا، وفقًا لمذكرة Cook.