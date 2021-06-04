شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج: قريبا يمكن للمستخدمين تشغيل واتس آب على 4 أجهزة فى نفس الوقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك، إن واتس آب سيتيح للمستخدمين قريبًا استخدام تطبيق المراسلة الفورية الشهير فى وقت واحد على أجهزة متعددة، فيما قال كبار المسؤولين التنفيذيين إن تطبيق المراسلة الفورية، الذى يستخدمه أكثر من مليارى مستخدم، يخطط أيضًا لإضافة المزيد من الخيارات إلى ميزة الرسائل المختفية.

وأكد زوكربيرج لموقع الأخبار WaBetaInfo أن الدعم متعدد الأجهزة سيصل إلى خدمة الرسائل الفورية "قريبًا"، فيما قال رئيس واتس آب Will Cathcart إن المستخدمين سيكونون قادرين على توصيل ما يصل إلى أربعة أجهزة بحساب واحد، وقال إن شركة المراسلة تعمل أيضًا على تقديم تطبيق واتس آب مخصص لجهاز iPad.

وقال زوكربيرج: "لقد كان تحديًا تقنيًا كبيرًا أن تتم مزامنة جميع رسائلك ومحتوياتك بشكل صحيح عبر الأجهزة حتى عند نفاد بطارية هاتفك، لكننا تمكنا من حل هذا الأمر ونتطلع إلى نشره قريبًا!".

فيما تخطط خدمة المراسلة الفورية، التى قدمت العام الماضى القدرة على ضبط مؤقت لمدة سبعة أيام على الرسائل (وضع الاختفاء)، لتوسيع هذه الميزة للسماح للمستخدمين بمشاركة الصور ومقاطع الفيديو التى لا يمكن مشاهدتها إلا مرة واحدة، وقال زوكربيرج: "نحن أيضًا على وشك البدء فى طرح" العرض مرة واحدة "، حتى تتمكن من إرسال المحتوى وجعله يختفى بعد أن يراه الشخص".

وسيحصل مستخدمو واتس آب أيضًا على خيار لفرض وضع الاختفاء عبر التطبيق لجميع الدردشات الجديدة، وقد أخبر زوكربيرج وكاثكارت أن هذه الميزات ستكون متاحة للمستخدمين فى الإصدار التجريبى العام "فى الشهر أو الشهرين المقبلين".