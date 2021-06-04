شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات المتوقعة بين iPhone 12 Mini وiPhone 13 Mini المنتظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان iPhone 12 Mini بمثابة حلم أصبح حقيقة بالنسبة لمحبى الهواتف الصغيرة، وأخيراً، هاتف رائد حديث يمكنك استخدامه بشكل مريح بيد واحدة، ولكن يبدو أن محبى الهاتف الصغيرة هؤلاء كانوا أقلية، حيث تم بيع Mini بأعداد أصغر بكثير من طرز أيفون الأخرى.

ومع ذلك، فإن شركة آبل تتمسك به فى عام 2021، وستطلق خليفة له: iPhone 13 Mini، حيث من المنتظر أن يقدم iPhone 13 Mini تحسينات على بعض نقاط الضعف الرئيسية، ببطارية أكبر قليلاً، لكنه لا يغير الصيغة الكلية.

فهو له نفس حجم الشاشة 5.4 بوصة ونفس التصميم العام ولا تضيف الكثير من حيث الكاميرات، وقد يكون أيضًا آخر إصدار من "ميني" لشركة آبل، حيث تشير الشائعات المبكرة إلى أن شركة آبل ستتخلى عن فكرة مينى فى عام 2022، لذلك قد تكون الفرصة الأخيرة لمحبى الهواتف الصغيرة لإظهار تقديرهم.

هاتف iPhone 13 Mini مقابل iPhone 12 Mini باختصار:

- تصميم واستايل متطابقان تقريبًا، هاتف أحدث أكثر سمكًا وأثقل قليلاً.

- شاشة بحجم 5.4 بوصة، 60 هرتز على كليهما.

- هاتف أيفون 13 مينى سيتملك معالج أسرع Apple A15 مقابل Apple A14 على الطراز القديم.

- لكن نفس ذاكرة الوصول العشوائى 4 جيجا بايت.

- كاميرات متطابقة تقريبًا (واسعة وعريضة للغاية).

- تحسن طفيف فى حجم البطارية: 2،406 مللى أمبير فى iPhone 13 Mini مقابل 2227 مللى أمبير فى iPhone 12 Mini.

- ماسح بصمة TouchID على iPhone 13 Mini (غير مؤكد).

السعر وتاريخ الإصدار

الإعلان منتصف سبتمبر والإطلاق فى المتاجر فى أواخر سبتمبر.