شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطوير نظارات شمسية ذكية يتغير لونها بضغطة زر ويمكنها إجراء مكالمات هاتفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طور الخبراء زوج من النظارات الشمسية الذكية التي تصبح داكنة بضغطة زر واحدة، ويمكن تعديل درجة لونها عبر تطبيق هاتف أو عن طريق زر غير ظاهر على أحد جوانب النظارة، ويحتوي الطراز المتقدم من النظارات على مكبرات صوت وميكروفون مدمجين ويمكنه تشغيل الموسيقى أو إجراء المكالمات.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل البريطانية، تعتمد معظم النظارات الشمسية الانتقالية على العدسات الفوتوكرومية، والتي تضبط الصبغة تلقائيًا استجابةً للضوء الأكثر إشراقًا.

وتصنع نظارات Ampere الشمسية من عدسات كهروكرومية، والتي تصبح داكنة استجابة للإشارة الإلكترونية، مما يمنح المستخدم تحكمًا أكثر دقة.

وتقول شركة Ampere المطورة للنظارات، أن النظارة لديها سبعة أيام من الطاقة إذا كنت تستخدمها فقط كنظارات شمسية، أو أربع ساعات من تشغيل مكبر الصوت المستمر.

وتحجب العدسات المستقطبة 100% من الأشعة فوق البنفسجية أ / ب، ويمكن أن تتحول من لون خفيف بنسبة 35% في يوم ملبد بالغيوم إلى درجة لون أغمق بنسبة 3% في الأيام المشمسة.

وأصبحت هذه التكنولوجيا خيارًا أكثر شيوعًا لنوافذ السيارات وحتى تشييد المباني، وتقدم نظارات Ampere تقدم أيضًا نموذجًا فاخرًا مع نظام صوتي مفتوح الأذن يعد أنه يسمح للمستخدمين بالاستماع إلى الموسيقى دون إزعاج الآخرين، ويتيح الميكروفون المدمج أيضًا لمرتديه إجراء مكالمات أو إعطاء أوامر لـ Siri.