كيف تعيد ضبط المصنع في أجهزة ماك؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 يونيو 2021 01:09 صباحاً - بات إعادة ضبط المصنع في أجهزة Mac أو iMac أو MacBook أو MacBook Pro أسهل مع الإصدارات الأحدث من macOS لكن لا تزال بحاجة لتعلمها لمعرفة كيف يمكنك إصلاح المشكلات التي تواجهها في البرامج عبر إعادة تثبيت macOS.

وطالما أنك لا تمسح القرص الصلب عندما تكون في Disk Utility، سيمكنك الاحتفاظ بجميع بياناتك على جهاز ماك، وإصلاح المشكلة التي تواجهها مع تثبيت البرامج.

طريقة إعادة ضبط المصنع في أجهزة ماك

أولاً: استرداد macOS

ستحتاج إلى إدخال استرداد macOS عدة مرات لإكمال خطوات إعادة تعيين جهاز Mac الخاص بك.

لأجهزة Apple Silicon Macs

أغلق جهاز Mac الخاص بك، ثم توجه إلى قائمة Apple واختار إيقاف التشغيل، أو الضغط باستمرار على زر الطاقة والضغط على “إيقاف التشغيل” عند ظهور مربع الحوار المنبثق. بمجرد إيقاف التشغيل، اضغط باستمرار على زر الطاقة كما لو كنت تعيد تشغيل Mac، لكن استمر في الضغط على الزر، وبعد بضع ثوانٍ، سترى نافذة تسمى خيارات بدء التشغيل. انقر فوق رمز خيارات الترس، ثم متابعة/Continue.

لأجهزة Intel Macs

تأكد من أن جهاز Mac الخاص بك متصل بالإنترنت، وقم بإعادة التشغيل وأثناء ذلك اضغط طويلاً على Cmd + R حتى يظهر شعار Apple على الشاشة، وبعدها اترك المفاتيح.

الآن.. امسح البيانات

بمجرد تفعيل هذه الخطوة سيتم محو جميع البيانات من جهاز Mac، ولن يكون هناك طريقة لاستعادة البيانات، لذا تأكد من عمل نسخة احتياطية لجميع بياناتك المهمة أولاً.

بمجرد دخولك إلى نسخة استرداد macOS، يجب عليك فتح Disk Utility من الخيارات الموجودة على الشاشة، ثم انقر فوق محرك Macintosh HD أسفل العنوان داخلي في الجانب الأيسر من النافذة.

انقر الآن على مسح في شريط الأدوات أعلى النافذة، سيظهر مربع حوار على الشاشة، وداخله، يجب عليك تسمية محرك الأقراص الجديد Macintosh HD. اضبط التنسيق على APFS أو Mac OS Extended، ثم انقر فوق Erase (قد تظهر مجموعة Erase Volume Group بدلاً من ذلك).

تأكد من إكمال نفس العملية لأي محركات أقراص أخرى ضمن “داخلي/Internal”، من المفترض أن تظهر أي محركات أقراص صلبة خارجية أو أجهزة USB ضمن External، لذلك لن تمسحها، ولكن من الأفضل ابقائها غير متصلة على أي حال. اخرج من Disk Utility، وستتم إعادتك إلى النافذة الرئيسية.

الآن.. أعِد تثبيت macOS على الجهاز

بمجرد عودتك إلى نافذة استرداد macOS الرئيسية، يمكنك الآن اتباع هذه الخطوة لإعادة تثبيت نسخة جديدة من macOS على الجهاز.

وطالما أنك اتبعت الخطوات السابقة لن يكون بإمكانك استخدام الجهاز مرة أخرى، قبل إعادة تثبيت نظام التشغيل الذي مسح من القرص الصلب.

في هذه الخطوة، تأكد من توصيل جهاز Mac الخاص بك بالشاحن والاتصال بشبكة Wi-Fi، ولكن ضع في اعتبارك أنها ستطلب كلمة مرور الشبكة. انقر فوق إعادة تثبيت macOS في النافذة الرئيسية.

سيأخذك جهاز Mac عبر مجموعة من الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال إعادة تثبيت macOS، التعليمات تشرح نفسها بنفسها. وباتباعها؛ سيقوم جهاز Mac الخاص بك بتنزيل أحدث إصدار من برامجه من الويب وتثبيته على الجهاز.

لكن ضع في اعتبارك أن هذه الخطوة قد تستغرق بعض الوقت.

وأخيراً.. لا تنسَ إعداد macOS

عند إعداد macOS، سيتم الترحيب بك من خلال مساعد الإعداد، وهي نفس العملية التي فعلتها عند شراء الجهاز لأول مرة، والتعليمات سهلة ولن تستغرق الكثير.