تكنولوجيا: الإعلان عن هاتف vivo Y70t بمعالج Exynos 880 وبطارية 4500 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت vivo رسمياً اليوم عن هانف vivo Y70t الذي ينطلق بمعالج Exynos 880 وبطارية بقدرة 4500 mAh، وسعر 235 دولار.

يتميز هاتف vivo Y70t بشاشة IPS LCD بحجم 6.53 إنش، كما تضم الشاشة ثقب في الجانب الأيسر للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 8 ميجا بيكسل.

أيضاً يضم هاتف vivo Y70t مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف مدمج في الزر الرئيسي، كما يضم الهاتف مدخل للسماعات، مع منفذ USB C.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يضم الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، وأخر لعمق التصوير بدقة 2 ميجا بيكسل.

أيضاً ينطلق الهاتف بمعالج Exynos 880، مع ذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت، ويدعم التخزين الخارجي في بطاقة microSD.

كما يتميز vivo Y70t بواجهة FuntouchOS 10.5 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 10، بينما تأتي البطارية بقدرة 4500 mAh، ويدعم الهاتف تقنية الشحن بقدرة 18W، ومن المقرر أن يتوفر الإصدار الرئيسي من الهاتف بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 235 دولار.

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