شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيرجن جالاكتيك تكشف عن خطط لإطلاق "عالم" إلى الفضاء العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تشمل رحلة الباحثة تجربة بدلة خاصة أسفل بدلة الطيران الخاصة بها لترى كيف تستجيب أثناء إطلاق الجاذبية العالية وفي الجاذبية المنخفضة.
وستختبر أيضًا الطريقة التي تتصرف بها السوائل في الجاذبية المنخفضة والتي من المحتمل أن تؤدي إلى ابتكار طرق أفضل لإعطاء الحقن في الفضاء، عن طريق تقليل كمية الهواء.
وقالت جيراردى، "إنني أبحث في الطرق التي تؤثر بها البيئات الفضائية التناظرية مثل انعدام الجاذبية على جسم الإنسان".
وأضافت، "بالنسبة لي، كان هذا يعني اختبار وتقييم تقنيات مثل النماذج الأولية لبدلات الفضاء التجارية، أو إجراء أبحاث تميل إلى البشر على غرار ما سأجربه فى الفضاء مع فيرجن."
وأوضحت جيراردى، "هذه هي المرة الأولى التي يتمكن فيها معهد مثل معهد البحث الخاص بي من إرسال أحد باحثيهم إلى الفضاء ليصبح رائد فضاء عالم".