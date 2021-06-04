شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيرجن جالاكتيك تكشف عن خطط لإطلاق "عالم" إلى الفضاء العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت فيرجن جالاكتيك عن خطط لإرسال عالم إلى حافة الفضاء، حيث ستسافر كيلي جيراردي، الخبيرة في علم الأحياء الدقيقة في المعهد الدولي لعلوم الملاحة الفضائية (IIAS)، على متن VSS Unity عندما تبدأ الرحلات الجوية التجارية، ويدفع المعهد 600 ألف دولار (422،694 جنيهًا إسترلينيًا) مقابل تذكرة جيراردي إلى الفضاء على متن رحلة لا يتوقع إطلاقها حتى العام المقبل على أقرب تقدير، عندما ينتهي برنامج الاختبار.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تشمل رحلة الباحثة تجربة بدلة خاصة أسفل بدلة الطيران الخاصة بها لترى كيف تستجيب أثناء إطلاق الجاذبية العالية وفي الجاذبية المنخفضة.

وستختبر أيضًا الطريقة التي تتصرف بها السوائل في الجاذبية المنخفضة والتي من المحتمل أن تؤدي إلى ابتكار طرق أفضل لإعطاء الحقن في الفضاء، عن طريق تقليل كمية الهواء.

وقالت جيراردى، "إنني أبحث في الطرق التي تؤثر بها البيئات الفضائية التناظرية مثل انعدام الجاذبية على جسم الإنسان".

وأضافت، "بالنسبة لي، كان هذا يعني اختبار وتقييم تقنيات مثل النماذج الأولية لبدلات الفضاء التجارية، أو إجراء أبحاث تميل إلى البشر على غرار ما سأجربه فى الفضاء مع فيرجن."

وأوضحت جيراردى، "هذه هي المرة الأولى التي يتمكن فيها معهد مثل معهد البحث الخاص بي من إرسال أحد باحثيهم إلى الفضاء ليصبح رائد فضاء عالم".