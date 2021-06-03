شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تشترى معادن البطاريات الأسترالية سنويًا بأكثر من مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت تسلا إنها تتوقع إنفاق أكثر من مليار دولار سنويًا على المواد الخام للبطاريات من أستراليا بالنظر إلى صناعة التعدين الموثوقة في البلاد وممارسات الإنتاج المسئولة، وقال روبين دينهولم، رئيس شركة صناعة السيارات الأمريكية، إن أستراليا، الغنية بالمعادن المستخدمة في البطاريات مثل الليثيوم والنيكل، تستعد للاستفادة من تطوير سلاسل التوريد لبطاريات السيارات الكهربائية وتركيز عصر الطاقة الخضراء على البيئة والاجتماعية.

وقال دنهولم، وهو أسترالي، في حدث لمجلس المعادن الأسترالي: "نتوقع أن يزيد إنفاقنا على المعادن الأسترالية إلى أكثر من مليار دولار سنويًا خلال السنوات القليلة المقبلة"، وقال دينهام إن تسلا تحصل بالفعل على ثلاثة أرباع لقيم الليثيوم من أستراليا وأكثر من ثلث نيكلها، دون تحديد رقم بالدولار.

وقالت في كانبرا: "تتمتع شركات التعدين الأسترالية بسمعة طيبة وخبرة كبيرة ومهنية ويفضلها المصنعون الذين يساورهم قلق متزايد بشأن تلبية متطلبات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في الحاضر والمستقبل"، وتتماشى التعليقات مع السياسة الجديدة التي تتبعها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للاعتماد على الحلفاء لتزويد الجزء الأكبر من المعادن اللازمة لبناء السيارات الكهربائية.

وقال مسئولان بالإدارة لرويترز الشهر الماضي إن الولايات المتحدة ستركز بعد ذلك على معالجة تلك المعادن محليًا وتحويلها إلى أجزاء بطارية، كجزء من استراتيجية مصممة لتهدئة دعاة حماية البيئة، ومن المتوقع أن تستفيد أستراليا إلى جانب كندا والبرازيل.

ومن المتوقع أن تصل صادرات أستراليا من الليثيوم الصخري المعروف باسم الإسبودومين إلى مليار دولار أسترالي (773 مليون دولار) هذا العام بينما من المتوقع أن تصل قيمة صادراتها من النيكل إلى 4 مليارات دولار أسترالي ، بحسب الأرقام الحكومية.

وتزود Tesla أيضًا بطاريات إلى أستراليا لتخزين الطاقة التي يتم التقاطها من الألواح الشمسية الموجودة على الأسطح والتي تدعم الموثوقية في شبكة الطاقة الخاصة بها. أستراليا لديها أعلى كثافة للفرد في العالم من الألواح الشمسية على الأسطح.