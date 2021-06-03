تكنولوجيا: سامسونج تعلن رسمياً عن هاتف Galaxy A22 5G بسعر 230 يورو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت سامسونج رسمياً عن هاتف Galaxy A22 5G وهو أحدث إصدارات العملاق الكوري من هواتف 5G بالتكلفة المنخفضة حيث ينطلق الهاتف بسعر 230 يورو، كما قدمت سامسونج هاتف Galaxy A22 LTE.

هاتف Samsung Galaxy A22 5G

تقدم سامسونج هذا الإصدار برقاقة معالج Dimensity 700، وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 64 جيجا بايت، كما يتوفر الهاتف بسعة تخزين 128 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام.

وينطلق الإصدار المميز بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 250 يورو، كما يأتي الهاتف بميزة التخزين الخارجي في بطاقة microSD.

أيضاً يتميز Galaxy A22 5G بشاشة LCD بحجم 6.6 إنش، ودقة عرض 1080 بيكسل بلس، ويدعم معدل تحديث 90Hz.

كما يضم الهاتف كاميرة خلفية ثلاثية بمستشعر رئيسي 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر لعمق التصوير، كما تضم الشاشة نتوء بحرف V مع مستشعر للكاميرة الأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل.

ويدعم هاتف Galaxy A22 5G بطارية بقدرة 5000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 15W، كما يضم الهاتف مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف.

ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بدءاً من شهر يوليو في مجموعة من الأسواق بسعر يبدأ من 230 يورو، على أن يتوفر بألوان الرمادي، الأبيض، والأخضر وأيضاً البنفسجي.

هاتف Galaxy A22 LTE

يتميز هاتف Galaxy A22 LTE برقاقة معالج Helio G80، كما يأتي النموذج الرئيسي من الهاتف بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت، ويتوفر أيضاً بسعة تخزين 128 جيجا بايت، بينما تقتصر إختيارات الذاكرة العشوائية على 4 أو 6 جيجا بايت رام، إلا أن هذا الإصدار لا يدعم التخزين الخارجي.

كما يضم هذا الإصدار شاشة Super AMOLED بحجم 6.4 إنش، ودقة عرض 720 بيكسل بلس، كما يدعم الهاتف معدل تحديث 90Hz، وتضم الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 13 ميجا بيكسل.

وتأتي الكاميرة الخلفية في Galaxy A22 LTE بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع OIS، كما تضم الإعدادات مستشعر بزوايا عرض واسعة ودقة 8 ميجا بيكسل، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل.

كما يتميز A22 4G بقياسات 159.3 في 73.6 في 8.4مم، مع وزن 186 جرام، بينما يأتي A22 5G بقياسات 167.2 في 76.4 في 9.0مم، ووزن 203 جرام، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بألوان الأسود، الأبيض، والأخضر، وأيضاً البنفسجي.

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