تكنولوجيا: Realme تقدم أكثر من عشرين هاتف يدعم شبكات الجيل الخامس بنهاية عام 2022

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مع اقتراب الذكرى السنوية الثالثة لتأسيسها، عقدت شركة Realme مؤتمر 5G بالشراكة مع كل من GSM Association و Qualcomm و Counterpoint Research حيث حددت خططتها لجعل شبكة الجيل الخامس متاحة لملايين المستخدمين حول العالم.

وخلال الكلمة الرئيسية، أعلنت الشركة عن هدفها المتمثل في الوصول إلى 100 مليون هاتف ذكي 5G نشط بحلول عام 2024 وتخطط أيضًا لتوسيع عروض 5G بنسبة 70٪ عبر 50 سوق في وقت مبكر من العام المقبل.

ستستمر أجهزة 5G ذات الأسعار المعقولة في أن تكون محور تركيز العلامة التجارية بهدف جلب هاتف Realme 5G بسعر يقارب 100 دولار في السنوات القادمة. وكشفت Realme أيضًا عن خططتها لإطلاق إصدارين جديدين بمجموعة GT مع عرض رائد يركز على الأداء لأول مرة في وقت لاحق من هذا الشهر بينما سيتم إطلاق كاميرا رئيسية في شهر يوليو.

وستخصص Realme ما يصل إلى 90٪ من موارد البحث والتطوير الخاصة بها أو حوالي 300 مليون دولار في تطوير منتجات الجيل الخامس على مدار العامين المقبلين وستنشئ سبعة مراكز بحث وتطوير 5G عبر آسيا وأوروبا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية.

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